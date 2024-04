Abertura da exposição acontece no dia 26 de abril, às 18h, na Pro Arte - Divulgação

Publicado 26/04/2024 16:01

A Escola de Belas Artes (EBA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) traz para Teresópolis a IX Bienal Itinerante, com entrada gratuita e aberta para todas as idades. A exposição veio para a cidade a convite da Pro Arte e ficará montada no Centro Cultural Feso Pro Arte, no bairro do Alto, na Rua Gonçalo de Castro, 85, aberta ao público de 27 de abril a 29 de junho, das 10h às 18h.



A mostra tem como tema "Kaleidoscópio", que é a junção de termos gregos. A palavra kallós (belo), eidos (imagem) e skopeo (olhar, observar), em português quer dizer “ver belas imagens”. Criada em 2021 para fomentar e levar cultura a todos, a exposição é formada por trabalhos artísticos dos acadêmicos de graduação e pós-graduação da UFRJ. Ao todo, cinquenta e quatro artistas estão participando.



A estudante do sétimo período de Artes Cênicas com habilitação em Cenografia da UFRJ, Marcele Lins, também está envolvida na construção do espaço da Mostra. Ela lembra que no período de pandemia não pôde viver as práticas e conta que agora está aproveitando as oportunidades. “É uma experiência nova para mim, porque no começo do curso eu não tive esse contato com a parte prática, mas está sendo uma experiência muito enriquecedora. Eu aprendi muita coisa, na prática que a gente aprende”, disse.

A abertura acontece no dia 26 de abril, às 18h, na Pro Arte. A retirada do ingresso gratuito pode ser feita pelo portal Sympla, basta preencher os dados necessários e receber o ingresso pelo e-mail.



“Cada artista faz sua interpretação. Temos fotos, gravuras, pinturas, instalações, temos diversas linguagens que compõem a nossa exposição. Normalmente a pessoa se surpreende porque as obras são diversas. Nessa edição nós estamos voltando a linguagem de pintura que estava um pouco distante nas outras edições. Eu acredito que todo mundo se vê em alguma obra. As pessoas vão se reconhecer aqui”, contou Cecilia Ribeiro, produtora da Bienal. “As obras são impactantes, têm muitas obras interativas, divertidas. Então venham, porque a exposição está incrível”, disse a estudante empolgada.