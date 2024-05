Intervenções de dança típica italiana acontecem ao longo de todo o evento - Jean Yoshii

Publicado 02/05/2024 14:30

Imagine uma autêntica festa italiana, onde as pessoas se reúnem em um espaço charmoso, com o friozinho da Serra Fluminense, experimentando a boa gastronomia e a melhor música da Itália. Vinho, cerveja artesanal, feita exclusivamente para o evento, e arte, muita arte, também fazem parte da terceira edição do Festival di Teresa, que acontece de 09 a 12 de maio, no bairro do Alto, em Teresópolis.



O evento promete reunir mais de 100 mil pessoas dentro e fora do Espaço Cultural Higino, um dos pontos turísticos mais importantes da cidade serrana. Uma gigantesca tenda, instalada na avenida em frente ao prédio histórico, vai abrigar 37 expositores, que entre os vários produtos oferecidos, terão pratos criados para o Festival, com valores a partir de R$ 8,00. Bandas e cantores prometem dar o tom do melhor da música italiana. Para quem adora uma selfie, rola até uma foto com a Imperatriz Teresa Cristina, personalidade que dá nome a Teresópolis, que será representada pela atriz Estefane Lucas, devidamente caracterizada.



Nos salões do antigo cassino, acontecem várias atividades culturais, entre elas, as aulas show, gratuitas, sobre gastronomia, a cargo dos chefs da Federação Internacional de Cozinha Italiana.



Os organizadores do evento, Alice Maciel e Marcelo Cabral, destacam que o Festival di Teresa chega a terceira edição crescendo ano a ano. Segundo Alice, a edição 2024 mostra que a ideia nascida lá em 2022, no ano do bicentenário de nascimento da Imperatriz, veio para ficar: “Me sinto muito gratificada em realizar uma homenagem que ajuda a resgatar a importância da figura de Teresa Cristina, que veio da Itália e foi muito amada pelos brasileiros. Temos a missão de mostrar o nosso orgulho de ter a imperatriz no nome da cidade, pois ela foi uma mulher importante na história do Brasil. Ao celebrar as pessoas que construíram a nossa identidade, a nossa história, toda a região ganha, espero em breve trazer outras ações enaltecendo pessoas e grupos que formaram Teresópolis no que ela é hoje.”

Já para Marcelo, o evento mostra o forte apelo baseado nas características da cidade serrana: Teresópolis e uma das cidades mais seguras do Brasil. Tem um clima ótimo, uma rede hoteleira robusta, e uma tradição de hospitalidade muito forte”. O organizador complementa que durante os quatro dias da ação, cerca de R$ 2 milhões devem ser injetados na economia do município, e que as parcerias do Consulado Italiano no Rio de Janeiro, e dos governos estadual e municipal são cruciais para que o Festival di Teresa cresça e se torne um dos maiores eventos do interior do Rio de Janeiro.



O Festival di Teresa é uma realização da Mox Produções, com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e da Enel, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. A programação do evento se encontra nos perfis @festivalditeresa.