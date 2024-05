Sinalização lateral visa aumentar a segurança de motociclistas - Divulgação

Sinalização lateral visa aumentar a segurança de motociclistasDivulgação

Publicado 13/05/2024 11:34

Os ônibus da cidade de Teresópolis começaram a receber adesivos de alerta de indicação de ponto cego, ângulos na carroceria do coletivo que não são visualizados pelo motorista devido ao tamanho do veículo. A medida, em comemoração ao movimento Maio Amarelo, quer alertar motociclistas, ciclistas, pedestres e demais motoristas que, em determinados pontos na lateral do ônibus, o motorista pode não estar vendo todos os veículos e pessoas do entorno.

Uma ação para marcar a iniciativa foi realizada ao longo na quinta-feira (9), na Praça Olímpica, na Várzea, e contou com distribuição de panfletos sobre o assunto, uma faixa lembrando o mês de conscientização no trânsito, além de um micro-ônibus já adesivado com a nova sinalização de segurança.

A medida quer diminuir a possibilidade de acidentes envolvendo os ônibus. Em Teresópolis, o número de automóveis cresceu 32% e o de motos/motonetas 46% nos últimos dez anos segundo o Detran/RJ. A frota total na cidade é de pouco mais de 116 mil veículos. Com a busca por espaço no trânsito cada vez maior, a sinalização, que será permanente, busca contribuir para um trânsito mais seguro.

“Os índices de acidentes com ônibus na cidade são muito pequenos. Inclusive, a pesquisa da WRI Brasil com os passageiros, apontou que a segurança em relação a acidentes de trânsito foi um ponto altamente positivo do transporte coletivo. No entanto, a sinalização é uma prática que irá lembrar aos demais condutores e pedestres que a lateral do ônibus é uma área de extrema atenção e cuidado”, aponta Marília Figueiredo, coordenadora de Responsabilidade Social da Viação Dedo de Deus.