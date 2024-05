O Cederj tem polos espalhados por todo o Estado - divulgação

Publicado 08/05/2024 00:00

O Polo Cederj Teresópolis oferece cursos de duas renomadas universidades públicas: UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro). Para o vestibular 2024.2, as instituições de ensino público ofertam 30 vagas para Licenciatura em Geografia e mais 30 para Pedagogia, pela universidade estadual, e 40 para Licenciatura em Turismo, pela federal.

“Nossa cidade agora conta com cursos de graduação em Turismo, da UNIRIO, e de Geografia e Pedagogia, pela UERJ, oferecendo 100 vagas no Polo Cederj Teresópolis. Ter essas renomadas instituições públicas é uma importante conquista para o município e traz oportunidade para mais jovens cursarem uma faculdade e ter melhores chances no mercado de trabalho”, enfatizou o Prefeito Vinicius Claussen, pontuando outras conquistas, como o programa municipal Geração TerêTec, com ensino tecnológico, e agora o lançamento da instalação do campus do IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro) na cidade.

O secretário de Ciência e Tecnologia, Cleiton Pimentel, destacou que “o Curso de Licenciatura em Turismo proporciona a formação de profissionais que serão multiplicadores da educação para o Turismo que é um tema transversal da educação básica, além de preparar profissionais para atuar na pesquisa e no desenvolvimento da região”, frisando que a cidade é a capital nacional do montanhismo, tendo três parques, um nacional, um estadual e um municipal, e vasta opção gastronômica e hoteleira, além do turismo rural, em franca expansão no município.

Vestibular tem inscrições abertas até 26 de maio

Estão abertas, até o próximo dia 26, as inscrições para o Vestibular Cederj 2024.2. Em Teresópolis, o Cederj oferece 100 vagas, em três cursos de graduação, na modalidade de educação semipresencial: Geografia (30 vagas), Pedagogia (30 vagas) e Turismo (40 vagas).