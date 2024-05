Festival em homenagem à cultura italiana acontece vai até domingo (12), no bairro do Alto - JeanYoshii

Publicado 09/05/2024 09:11

A 3ª edição do Festival di Teresa, evento em Teresópolis que homenageia a imperatriz Teresa Cristina e a comunidade italiana que acontece desta quinta-feira (9) até domingo (12), vai disponibilizar pontos de arrecadação de alimentos não-perecíveis para as vítimas da catástrofe que ocorre no Rio Grande do Sul.

O festival gratuito, que acontece no bairro do Alto, reúne arte e cultura, com uma vasta agenda de shows, exposições e dezenas de expositores de gastronomia. Neste ano, com o Dia das Mães no domingo, são esperados cerca de 100 mil participantes nos próximos quatro dias. Segundo Alice Maciel, organizadora do evento, o festival tem por missão trazer arte, cultura e também solidariedade: “Não é porque estamos aqui nos divertindo que vamos deixar de ajudar os necessitados do Rio Grande do Sul, que passam agora por uma tragédia climática tão grave quanto a que sofremos em Teresópolis há dez anos. O momento é de ajudar e mandar, além das doações, uma mensagem de carinho e esperança”.

Os alimentos arrecadados serão enviados até a base aérea do Galeão e de lá seguem para o sul do país. A ação tem apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.