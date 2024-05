Teresópolis - Palácio Granado - www.viagensecaminhos.com;Jair Prandi

Teresópolis - Palácio Granadowww.viagensecaminhos.com;Jair Prandi

Publicado 15/05/2024 08:48

Unidades do Sesc RJ e do Senac RJ, em Teresópolis, estão arrecadando água mineral, itens de higiene pessoal e alimentos não-perecíveis para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Os itens serão destinados pelo Mesa Brasil, programa de segurança alimentar do Sesc RJ, aos afetados do estado da Região Sul.



Entre os alimentos não-perecíveis, a preferência é por itens que não necessitem de cozimento e que estejam prontos para consumo, já que muitas vítimas afetadas estão acesso a fogão. Assim, podem ser doados também leite em pó, biscoitos e alimentos enlatados. Estão sendo recebidos também fraldas e absorventes íntimos.



Além de Teresópolis, as doações podem ser entregues em unidades do Sesc RJ e do Senac RJ localizadas em Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu, Duque de Caxias, Itaperuna, Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Resende, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João da Barra, São João de Meriti, Santo Antônio de Pádua, Três Rios e Volta Redonda. Veja os endereços nos sites www.sescrio.org.br e www.rj.senac.br.



Doações em dinheiro também podem ser feitas pelo Pix do Mesa Brasil do Rio Grande do Sul, por meio da chave mesabrasil@sesc-rs.com.br.



Os temporais e cheias que atingem cidades do Rio Grande do Sul, desde o fim de abril, já causaram 145 mortos e 130 desaparecidos. As chuvas que alagam ruas, há mais de duas semanas, afetaram mais de 2 milhões de pessoas, deixando cerca de 540 mil desalojadas.



Saiba mais sobre o Mesa Brasil



Criado em 2000, o Mesa Brasil Sesc RJ recebe alimentos não-perecíveis e in natura de cerca de 200 parceiros e os reverte a mais de 1.300 instituições do estado, que, por sua vez, atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. Além de intermediar a doação, o programa orienta os cozinheiros dessas entidades a aproveitarem integralmente os alimentos. Saiba mais em www.sescrio.org.br/mesa-brasil.



Unidades Sesc RJ



Sesc Teresópolis

Av. Delfim Moreira, 749 – Várzea

Atendimento: terça a sexta, das 7h às 21h, e sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h.



Unidade Senac RJ



Senac Teresópolis

Rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66, Várzea

Atendimento: segunda a sexta, das 8h às 20h, e sábado, das 8h às 14h