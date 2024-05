O projeto O corpo negro celebra a sua quarta edição com performances, dança, música e sessões de cinema. - Divulgação SESC-RJ

O projeto O corpo negro celebra a sua quarta edição com performances, dança, música e sessões de cinema.Divulgação SESC-RJ

Publicado 21/05/2024 10:18

O festival de dança O Corpo Negro está chegando a Teresópolis. O evento, realizado pelo Sesc RJ, é um dos maiores do gênero no país, e chega à sua quarta edição com espetáculos criados e executados por artistas negros e negras, selecionados por um edital afirmativo. As performances de dança serão apresentadas na unidade do Sesc no município, na Várzea. A programação, que vai acontecer de 23 a 26 de maio, ainda inclui mostra audiovisual e oficinas de dança. As atrações são gratuitas.





No sábado (25), às 20h, será a vez da performance “Balanço”. Com direção de Tamires Costa e cocriação e performance de Samara Vicença e Alison Sodré, o espetáculo se constrói a partir da pesquisa dos cruzamentos entre as matrizes ancestrais das danças da diáspora africana que têm sua base nas danças a dois. O corpo balança desde o colo, antes mesmo de aprender a andar. Esse gesto, que é também passo de dança, se ressignificou nas Américas.



No dia seguinte (26), às 16h, o teatro da unidade receberá o espetáculo “Arruaça”. O que põe no corpo a folia? Cores, brilhos, ritmos e fantasias, Arruaça é um exercício poético dançante e portátil, com o objetivo de impactar positivamente no fortalecimento da identidade cultural. A performance reúne memórias africanas e afro-indígenas em um bailado efervescente para plateias inquietas e ativas.



Mostra audiovisual tem filmes para todas as idades



A mostra de filmes do festival O Corpo Negro vai iniciar já nesta quinta-feira (23) no Sesc Teresópolis, com a exibição dos curtas Égun, Ramal, Remendo, Escasso. Os filmes serão exibidos, em sequência, às 19h30. Leias as sinopses em www.ocorponegro.com.br.



No domingo (26), às 16h, serão exibidas as animações em curta-metragem “Idu – O Astronauta Masaai”, que estreia na mostra do evento e narra as aventuras do personagem por mundos a partir de uma favela do Rio, e “Geração Alpha”, que apresenta Rebeca, uma menina apaixonada pela leitura que tenta convencer o vizinho e melhor amigo, Marcelo, a ler um livro.



Oficina gratuita de danças urbanas



O público também poderá participar de uma oficina de danças urbanas com Douglas Felizardo e os dançarinos do Laborative Dance Company. Com 3 horas de duração, a oficia vai abordar técnicas de street dance e hip hop dance através de um trabalho de base, técnicas, variações coreográficas, exercícios e dinâmicas em conjunto. A oficina será oferecida no sábado (25), às 10h às 13h. As inscrições podem ser feitas pelo link Os espetáculos de dança vão iniciar no Sesc Teresópolis, na próxima sexta-feira (24), às 20h, com os “Originais do Charme na Área”, que fará uma viagem pela trilha sonora e pelos passinhos clássicos dos bailes de charme dos anos 1980 e 1990. Os dançarinos, todos entre 40 e 60 anos, são os conhecidos cascudos. Eles trazem ao palco as pistas de dança e os sentimentos aflorados no embalo do suingue: sedução, romance, ciúme, raiva, amizade, tudo em meio às coreografias da época de ouro do charme. Algumas surpresas estão reservadas ao público, que deve se preparar para muita emoção.No sábado (25), às 20h, será a vez da performance “Balanço”. Com direção de Tamires Costa e cocriação e performance de Samara Vicença e Alison Sodré, o espetáculo se constrói a partir da pesquisa dos cruzamentos entre as matrizes ancestrais das danças da diáspora africana que têm sua base nas danças a dois. O corpo balança desde o colo, antes mesmo de aprender a andar. Esse gesto, que é também passo de dança, se ressignificou nas Américas.No dia seguinte (26), às 16h, o teatro da unidade receberá o espetáculo “Arruaça”. O que põe no corpo a folia? Cores, brilhos, ritmos e fantasias, Arruaça é um exercício poético dançante e portátil, com o objetivo de impactar positivamente no fortalecimento da identidade cultural. A performance reúne memórias africanas e afro-indígenas em um bailado efervescente para plateias inquietas e ativas.A mostra de filmes do festival O Corpo Negro vai iniciar já nesta quinta-feira (23) no Sesc Teresópolis, com a exibição dos curtas Égun, Ramal, Remendo, Escasso. Os filmes serão exibidos, em sequência, às 19h30. Leias as sinopses em www.ocorponegro.com.br.No domingo (26), às 16h, serão exibidas as animações em curta-metragem “Idu – O Astronauta Masaai”, que estreia na mostra do evento e narra as aventuras do personagem por mundos a partir de uma favela do Rio, e “Geração Alpha”, que apresenta Rebeca, uma menina apaixonada pela leitura que tenta convencer o vizinho e melhor amigo, Marcelo, a ler um livro.O público também poderá participar de uma oficina de danças urbanas com Douglas Felizardo e os dançarinos do Laborative Dance Company. Com 3 horas de duração, a oficia vai abordar técnicas de street dance e hip hop dance através de um trabalho de base, técnicas, variações coreográficas, exercícios e dinâmicas em conjunto. A oficina será oferecida no sábado (25), às 10h às 13h. As inscrições podem ser feitas pelo link encurtador.com.br/jsuwD