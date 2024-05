Prefeitura vem buscando alternativas para manter as obrigações em dia - Bruno Nepomuceno

Prefeitura vem buscando alternativas para manter as obrigações em diaBruno Nepomuceno

Publicado 20/05/2024 16:37

Balanço atualizado da Prefeitura de Teresópolis aponta que, em 2024, o Município já pagou R$ 24.285.909.72 de precatórios, dívidas não honradas em gestões anteriores, levadas à Justiça e agora com pagamento obrigatório. Também teve R$ 1.540.993,07 bloqueados de contas ordinárias e R$ 663.185,73 de contas vinculadas, além dos sequestros de R$ 7.546.800 das contas da Secretaria Municipal de Saúde e de R$ 201.513,56 em contas da Prefeitura.

“É uma questão de transparência manter a população informada sobre a destinação dos recursos públicos. Nossa intenção é que os contribuintes entendam que, mesmo com nossos esforços para pagar essas dívidas antigas e astronômicas, sequestros e bloqueios causam grave desequilíbrio financeiro nas contas municipais, dificultando investimentos em programas, obras e serviços em benefício da população”, pontua o Prefeito Vinicius Claussen.

O secretário municipal de Fazenda alerta: desde o mês de abril a Prefeitura pagou R$ 9.588.828,07 a mais de precatórios e teve mais R$ 2.163.889,33 sequestrados de suas contas.

“Ou seja, são R$ 11.752.717,40 que saíram das contas municipais em pouco menos de um mês. Este é o grande desafio enfrentado pela gestão do Prefeito Vinicius Claussen, que vem buscando alternativas para manter as obrigações em dia, principalmente os salários dos funcionários”, analisa Fabiano Latini.

Alternativa buscada pela Gestão Municipal para pagar as dívidas e sanar a questão dos precatórios, o projeto do Executivo pedindo autorização para o empréstimo de R$ 295 milhões junto ao Banco do Brasil foi rejeitado pela Câmara Municipal.

Desde 2018, a administração municipal de Teresópolis desembolsou um total de R$ 210.413.738,78 em pagamentos de precatórios e sequestros judiciais. Desse total, R$ 107.329.784,46 foram pagos de precatórios pela gestão atual e R$ 103.083.954,32 sequestrados diretamente de suas contas devido a ordens judiciais.