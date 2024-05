Atendimento pediátrico 24h na unidade de saúde terá início em 16 de junho - Reprodução Redes Sociais

Atendimento pediátrico 24h na unidade de saúde terá início em 16 de junhoReprodução Redes Sociais

Publicado 24/05/2024 16:06

A partir do dia 16 de junho, a urgência pediátrica no Serviço de Pronto Atendimento Dr. Eitel Abdallah, no bairro de São Pedro, passará a funcionar no sistema de plantão 24 horas. Atualmente, o serviço é realizado das 8h às 20h.



Outra novidade é a implantação, também em junho, da Classificação de Risco no Pronto-Socorro de Pediatria do Hospital Beneficência Portuguesa, unidade de saúde que atende pelo SUS. O sistema identificará o usuário que necessita de atendimento prioritário de acordo com sua gravidade clínica, priorizando os pacientes em estados mais críticos e reduzindo o tempo de espera daqueles que não se encontram graves.



Desde o mês de abril, as unidades de urgência e emergência públicas e privadas do município têm registrado um aumento considerável dos atendimentos pediátricos, como o SPA Dr. Eitel Abdallah, o Serviço de Pronto Atendimento de Bonsucesso, na zona rural, e o Pronto-socorro de Pediatria da Beneficência Portuguesa.



O número, que variava entre 750 e 950 pacientes por mês, triplicou e passou para expressivos 3.200 atendimentos mensais. Entre as causas estão o impacto das mudanças climáticas na saúde da população infantil, doenças sazonais, como a dengue, e as doenças respiratórias que acometem principalmente as crianças nos meses de outono e inverno.



O Prefeito Vinicius Claussen salienta que desde que assumiu a gestão, em julho de 2018, vem trabalhando para ampliar o atendimento pediátrico de urgência no município, a fim de garantir a qualidade do acolhimento.



“Em 2018 constatamos que os atendimentos emergenciais pediátricos estavam centralizados na UPA 24 Horas e no SPA Dr. Eitel Abdallah. Logo iniciamos um trabalho de ampliação e atualmente esses atendimentos são realizados também no SPA de Bonsucesso, de segunda a sexta, das 8h às 20h, e no Pronto-Socorro de Pediatria da Beneficência Portuguesa, que funciona 24h durante os sete dias da semana. Ampliando ainda mais o acesso dos pacientes, em junho a urgência pediátrica do SPA Dr. Eitel Abdallah terá atendimento 24 horas. São medidas que garantem aos nossos usuários mais segurança e conforto durante a busca por atendimento pediátrico”, salienta o Prefeito Vinicius Claussen.

“Durante esses 6 anos, nossa gestão atua fortemente empenhada e atenta, avaliando e investindo em melhorias para proporcionar condições melhores de saúde a nossa população”, finaliza o Prefeito.