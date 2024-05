Programa do Governo do Estado está em sua sétima edição em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Programa do Governo do Estado está em sua sétima edição em TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 22/05/2024 12:02

O Governo do Estado do RJ realiza na próxima quinta-feira (23), em Teresópolis, mais uma edição do programa RJ para Todos, da Secretaria de Estado de Governo em parceria com a Prefeitura de Teresópolis. Na estrutura, que será montada na Praça Maria Corina Paim, na Barra do Imbuí, a população terá acesso a uma série de serviços gratuitos: equipes da Receita Federal, Detran-RJ, Fundação Leão XIII e Procon-RJ vão oferecer emissão de CPF, requerimento de 1ª e 2ª vias do documento de identidade; isenção de taxa para 2ª via de certidão de nascimento, óbito, casamento e serviços referentes à defesa do consumidor, entre outros atendimentos.

Servidores das secretarias municipais de Trabalho e de Assistência Social e Direitos Humanos disponibilizarão balcão de emprego e confecção da carteira de trabalho digital; acolhimento social, com inscrição e atualização do CadÚnico. O público contará também com corte de cabelo e sessões de massagem corporal.

O RJ para Todos chega à sétima edição em Teresópolis, depois de passar pelos bairros da Fonte Santa, de São Pedro em duas edições, do Meudon e de Bonsucesso, e também da edição especial SOS Chuvas no Pedrão, em março.

“O RJ para Todos oferece assistência às pessoas mais vulneráveis, garantindo acesso gratuito a direitos básicos. É mais um programa importante da gestão do governador Cláudio Castro, dentro da área social, que visa melhorar a vida da população”, destaca o secretário de Governo André Moura.

"Mais uma edição deste programa que já atendeu gratuitamente milhares de pessoas em Teresópolis, levando para perto da população serviços muito importantes que muitas vezes são pouco acessíveis, até mesmo pelo custo, como é o caso da emissão de certidões. Essa parceria dos governos estadual e municipal é fundamental para a gente atender de forma humanizada essa grande demanda, especialmente daqueles que se encontram em vulnerabilidade social", comenta Alex Castellar, assessor especial do Governador Cláudio Castro.