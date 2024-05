Um dos serviços mais buscados é a emissão gratuita de documentos - Bruno Nepomuceno

Publicado 24/05/2024 16:15

“Esse evento facilita muito a vida da gente. Vale a pena, é tudo de graça”. Esta é a opinião da dona de casa Neiva da Conceição Oliveira. Moradora do bairro Espanhol, ela requereu a 2ª via da certidão de nascimento na edição desta quinta-feira, 23/05, do ‘RJ para Todos: + Serviços”. Promovido pela Prefeitura de Teresópolis e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, o mutirão de serviços registrou 377 atendimentos, das 9h às 13h, na estrutura montada na Praça Maria Corina Paim, na Barra do Imbuí.

“Devemos ter consciência de que a única forma de a população ter atendimento efetivo é com a união de forças dos governos municipal, estadual e federal. Um evento como o RJ para Todos não só agrega como possibilita avanços reais para a população das comunidades atendidas”, avaliou Hudson Fernandes, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária.

Serviços: Equipes da Receita Federal, Detran-RJ, Fundação Leão XIII e Procon-RJ ofereceram emissão de CPF, orientações sobre Imposto de Renda, requerimento de 1ª e 2ª vias do documento de identidade; isenção de taxa para 2ª via de certidão de nascimento, óbito, casamento e serviços referentes à defesa do consumidor, entre outros atendimentos. A manicure aposentada Maria das Graças Rodrigues Mendes, 67 anos, deu entrada na 2ª via da carteira de identidade. “É fácil conseguir atendimento, todos são muito atenciosos, uma tranquilidade”, disse.

Servidores da secretaria municipal de Trabalho disponibilizaram balcão de emprego e confecção da carteira de trabalho digital e equipe da secretaria municipal de Ciência e Tecnologia passou informações sobre o mercado de trabalho. O corretor de imóveis Marcelo Pfister Medeiros aproveitou a oportunidade. “Há mais de 15 dias tentava recuperar a minha senha GOV.BR para emitir a carteira de trabalho digital e não conseguia. Vim aqui e, em pouco minutos, tive a minha solicitação atendida. É uma ação social eficaz e que traz uma praticidade muito grande pra população”, relatou.

“Mais uma edição de sucesso do RJ Para Todos, programa de acolhimento social importantíssimo no governo Cláudio Castro porque significa estar bem perto da população, atendendo na ponta a quem mais precisa, com serviços que muitas vezes são pouco acessíveis, até mesmo pelo custo, como é o caso da emissão de certidões. Essa parceria dos governos estadual e municipal é fundamental para a gente atender de forma humanizada essa grande demanda social”, comentou Alex Castellar, assessor especial do Governador Cláudio Castro.