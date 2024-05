Prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, ao lado do Governador Cláudio Castro e do assessor especial do governo do Estado, Alex Castellar - Divulgação

Prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, ao lado do Governador Cláudio Castro e do assessor especial do governo do Estado, Alex CastellarDivulgação

Publicado 24/05/2024 21:22 | Atualizado 24/05/2024 21:26

Alex Castellar lança oficialmente, neste sábado (25), sua pré-candidatura à prefeitura de Teresópolis pelo Partido Liberal (PL). Atual assessor especial do Governo do Estado do Rio de Janeiro e idealizador do Projeto Casa da Inovação, ele terá como companheiro de chapa Davi Serafim (PSD), ex-secretário municipal de Obras e Serviços Públicos da cidade serrana.



O evento, que vai acontecer no tradicional Teatro Higino, localizado na Av. Oliveira Botelho, 365, no bairro do Alto, a partir das 14h, e contará com as presenças do governador Claudio Castro (PL), do atual prefeito de Teresópolis Vinicius Claussen (PL), dos senadores Flávio Bolsonaro (PL) e Carlos Portinho (PL) e dos deputados federais General Pazzuelo (PL) e Altineu Côrtes (PL), entre outras autoridades.



O lançamento da pré-candidatura de Castellar e Serafim é um marco importante para a trajetória política da cidade. "Não podemos deixar Teresópolis retroceder", destacou Castellar.



Segundo o prefeito Claussen, a chapa Castellar e Serafim é um projeto de união, combinando competência administrativa e experiência política, para que Teresópolis continue avançando. Alex Castellar e Davi Serafim lançam pré-campanha à sucessão do governo do Prefeito Vinicius Claussen Divulgação fotogaleria

