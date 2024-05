Secretaria de Turismo de Teresópolis divulgou os atrativos do município para os amantes da natureza e do montanhismo - Divulgação

Publicado 27/05/2024 12:27

Capital Nacional do Montanhismo, Teresópolis marcou presença na abertura da Temporada de Montanhismo 2024 – Rio nas Montanhas, que aconteceu nos dias 25 e 26 de maio na Urca, Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. O objetivo da Secretaria Municipal de Turismo de Teresópolis, patrocinadora e expositora no evento, foi reforçar o potencial turístico do município para atrair visitantes e turistas para a cidade.

A Temporada de Montanhismo 2024 – Rio nas Montanhas é promovida pela Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro (Femerj). A programação inclui palestras, oficinas, entre outras atividades.

Abertura da Temporada de Montanha em Teresópolis terá eventos nos parques e na Praça Nilo Peçanha

Os primeiros finais de semana de junho marcam a Abertura da Temporada de Montanhismo (ATM) em Teresópolis. Desde 2022, a ATM conta com um evento que acontece na Praça Nilo Peçanha, a da Escola Municipal Ginda Bloch, no Alto, em que são realizadas variadas atividades recreativas e educacionais para envolver a população no tema do montanhismo. Este ano, o evento está marcado para dia 2 de junho, marcando o início de uma extensa programação que está sendo elaborada pela Secretaria Municipal de Turismo e o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis para o mês de junho.

Uma das atividades já confirmadas é o "Encontro dos Montanhistas Dinossauros", como são chamados os montanhistas que mantêm viva a história vivida por conquistadores, personalidades do esporte e que contribuem para preservação da natureza tão particular da região. Nesse evento, que acontece no dia 1º de junho, na Casa de Cultura, ocorrem a exibição de slides, a troca de fotos — que serão digitalizadas e farão parte do acervo da Casa do Montanhista —, além de contação de casos memoráveis e valorização de importantes atores dessa atividade esportiva tão forte e emblemática do nosso município e da nossa região.

"Estamos finalizando a programação da nossa abertura da temporada de montanha local, que a preocupação da gestão do Prefeito Vinicius Claussen com o desenvolvimento econômico sustentável do município, promovendo ações e fomentando o setor de entretenimento, com respeito e valorização do DNA do município e de todos que o honram e preservam", comentou a Secretária Municipal de Turismo, Elizabeth Mazzi.

Outra programação bastante esperada pelos amantes das montanhas e da natureza é ATM na Serra dos Órgãos já tem data marcada. Caminhadas, escaladas, atividades para crianças e uma grande confraternização acontecerão na sede Teresópolis do Parque Nacional da Serra dos Órgão, o PARNASO, nos dias 8 e 9 de junho.

Abertura da Temporada de Montanha na Serra dos Órgãos acontece nos dias 8 e 9 de junho, na sede Teresópolis do Parnaso Parnaso

O evento marca o início do período mais propício para as atividades de montanha, que atrai visitantes de todas as partes do Brasil e do mundo, proporcionando uma série de atividades ao ar livre e oportunidades para apreciar paisagens impressionantes. Além de ser um encontro de esportistas e entusiastas da natureza, a ATM trabalha a sensibilização para a importância de condutas conscientes em ambientes naturais e reforça a importância de proteger e preservar nosso patrimônio natural para as futuras gerações, promovendo uma interação harmônica entre humanos e natureza.