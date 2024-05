Com foco no Sul-Americano, Seleção Masculina Sub-16 é convocada para treinos na Granja Comary - Fabio Souza/CBF

Com foco no Sul-Americano, Seleção Masculina Sub-16 é convocada para treinos na Granja ComaryFabio Souza/CBF

Publicado 31/05/2024 08:49

O treinador Dudu Patetuci convocou nesta quarta-feira (29) a Seleção Brasileira Masculina Sub-16 para um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, entre os dias 11 e 23 de junho. Os trabalhos vão fazer parte da preparação da Amarelinha para o Sul-Americano da categoria. Patetuci chamou 26 atletas, de 15 clubes diferentes.

Inicialmente programado para novembro e dezembro do ano passado, o Sul-Americano Sub-15 foi adiado e transferido para o período entre 29 de agosto e 14 de setembro de 2024. Para não prejudicar os atletas que participariam da competição no ano passado, a Conmebol permite a convocação de apenas atletas nascidos a partir de 1º de janeiro de 2008. A sede será a Bolívia.



As dez associações membro da Conmebol vão disputar o título da competição. O Brasil é o atual campeão e maior vencedor, com cinco conquistas: 2005, 2007, 2011, 2015, 2019.



Veja os atletas convocados:



GOLEIROS



Arthur - Bahia

João Pedro - Santos

Luiz Fernando - Palmeiras



LATERAIS



Ângelo - São Paulo

Denner - Corinthians

Rafael - Santos

Vitor Ramon - Grêmio



ZAGUEIROS



Enrico - Red Bull Bragantino

Luis Eduardo - Grêmio

Ryan - São Paulo

Vitor Hugo - Cruzeiiro

Renan - Vasco



MEIO-CAMPISTAS



Anthony - Bahia

Caio Henriques - Fluminense

Danillo - Grêmio

Gustavo Gomes - Athletico-PR

Eduardo - Ituano

João Pedro Mathias - Atlético-MG

Nicolas Kauan - São Paulo



ATACANTES



Nicollas Melo - Corinthians

Davi Lucas - Red Bull Bragantino

Juninho - Botafogo

Paulinho - América-MG

Pedro Augusto - Vasco

Juliano - Red Bull Bragantino

Wesley - Palmeiras