É possível colaborar com a GCM denunciando irregularidades pelo telefone 153 - Divulgação

É possível colaborar com a GCM denunciando irregularidades pelo telefone 153Divulgação

Publicado 03/06/2024 11:48

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM/ROMU), em conjunto com o 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar), realizou, na noite da última quarta-feira (29), em diversos bairros, como São Pedro, Várzea, Barra do Imbuí e Meudon, no 3º Distrito, uma operação visando fiscalizar os motociclistas que circulam na região. Foram apreendidas e removidas ao Depósito Público Municipal, em Três Córregos, 16 motocicletas irregulares e emitidas 43 notificações.

A operação teve como objetivo identificar e fiscalizar crimes e infrações de trânsito praticadas por condutores de motocicletas. Foram verificados os documentos dos condutores, como RG e CNH (Carteira Nacional de Habilitação), licenciamento do veículo e existência de canos alterados, entre outras normas.

Como Denunciar Irregularidades

A GCM destaca que é fundamental o apoio da população na construção de um trânsito mais seguro, ressaltando que é possível colaborar denunciando irregularidades, como os veículos com o cano de descarga aberto, a falta das placas, retorno em local não permitido, a circulação em faixas de pedestres ou calçadas, e os avanços de sinal.

O cidadão pode fazer contato com o telefone da GCM que é o número 153. A ligação é gratuita e a pessoa não precisa nem se identificar.