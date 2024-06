Rua Monte Líbano recebe novas manilhas - Reprodução Google Maps

Rua Monte Líbano recebe novas manilhasReprodução Google Maps

Publicado 12/06/2024 16:32

A Prefeitura de Teresópolis informou que, no próximo domingo (16), das 7h às 17h, a Rua Monte Líbano, no centro da cidade, ficará interditada para a circulação de veículos. Neste dia, a concessionária ‘Águas da Imperatriz’ vai realizar serviço de troca de manilhas em toda a extensão da via, sendo necessária tal interdição.



A rua estará sinalizada e as informações sobre as rotas alternativas estarão disponíveis no aplicativo Waze.