Quase 4 toneladas de alimentos já haviam sido enviados para o Rio Grande do Sul, arrecadados nas primeiras duas partidas do Vasco em TeresópolisDivulgação

Publicado 10/06/2024 17:35

Pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal, o Vasco da Gama goleou o Cruzeiro por 4 a 1, em uma emocionante partida, pelo Campeonato Brasileiro de Futsal, no Pedrão, no último sábado (8). Dando continuidade à ação de solidariedade, a campanha ‘Terê abraça o Social’ arrecadou 778,75 kg de alimentos que serão destinados para as Instituições sociais de Teresópolis inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

Iniciativa da Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS).

A 6ª rodada do torneio acontece no próximo dia 22 (sábado), onde a equipe cruz-maltina enfrenta o Clube de Regatas Brasil (CRB), às 16h. As doações que forem arrecadadas nesta partida também serão destinadas para entidade sem fins lucrativos de Teresópolis.

A campanha é coordenada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação, através da Ouvidoria Geral, e conta com apoio das secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos e Esportes e Lazer.

FASE CLASSIFICATÓRIA

6ª Rodada – 22/06 – CRVG x Clube de Regatas Brasil (CRB) – 16h

9ª Rodada – 13/07 – CRVG x Costa Rica (MS) – 16h

OITAVAS DE FINAL – 23/07 a 13/08

QUARTAS DE FINAL – 17/08 a 31/08

SEMIFINAL – 10/10 a 20/10

FINAL

1º jogo – 03/11

2º jogo – 10/11