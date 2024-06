Os clientes podem esclarecer dúvidas na loja da Águas da Imperatriz, localizada na Avenida Feliciano Sodré, 1014, Várzea, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. - Divulgação

A AGENERSA (Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro) homologou o desconto de 50% nas tarifas de água e de esgoto para os imóveis cadastrados como beneficiários da Tarifa de Pequeno Comércio em Teresópolis. O termo aditivo ao contrato de concessão será publicado no Diário Oficial do Município.

O desconto começa a valer nas contas do mês de junho, com vencimento em julho, e segundo a empresa Águas da Imperatriz, será retroativo às faturas com referência a partir de janeiro de 2024. Os valores pagos sem desconto serão devolvidos nas contas seguintes.

“Excelente notícia! Aguardávamos essa decisão desde o dia 5 de fevereiro, quando solicitamos a criação dessa faixa de desconto à Águas da Imperatriz. Seguimos monitorando e fiscalizando todos os ajustes feitos ao contrato de concessão para garantir o cumprimento de nossa principal meta, que é assegurar, nos próximos anos, os serviços inéditos de coleta e tratamento de esgoto para 90% do município, cidade e interior”, pontua o Prefeito Vinicius Claussen.

Critérios: Para estar elegível ao benefício e garantir a manutenção do desconto de 50%, os estabelecimentos comerciais de pequeno porte devem atender aos seguintes critérios:

• Possuir uma única economia comercial vinculada à ligação. O medidor deve abastecer somente um comércio, não podendo haver compartilhamento ou cadastro vinculado a outras categorias.

• Ser individualizado, com acesso à via pública.

• Consumir até 10m³ por mês, ou seja, 50% do volume mínimo previsto na estrutura tarifária para a categoria comercial, que corresponde a 20m³.

• Estar adimplente com a Águas da Imperatriz - não ter débitos no ato da emissão da conta e manter o pagamento das contas em dia.

• Não ter nenhum auto de infração ou registro de irregularidade na ligação de água passível de obter o desconto.

• Não estar enquadrado como condomínio, galeria comercial ou shopping.

