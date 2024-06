Motoristas devem ficar atentos à sinalização de obras na via - Divulgação EcoRioMinas

Motoristas devem ficar atentos à sinalização de obras na viaDivulgação EcoRioMinas

Publicado 14/06/2024 13:23

A EcoRioMinas deu início esta semana a uma série de obras de melhorias no trecho da BR-116/RJ, que contempla o a Serra Rio-Teresópolis. A concessionária está realizando obras de contenção de encostas, nos kms 98+500, 95 e 94+200, com previsão de duração de dois meses. Durante o período do serviço será adotado o sistema pare x siga, de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h.

Sinalização - Para garantir que os usuários possam planejar suas rotas adequadamente, a concessionária vai disponibilizar nos painéis de mensagens variáveis (PMV), informações sobre as obras, além de sinalização específica em todo o trecho que contempla as intervenções. Ao avistar a sinalização de obras, a EcoRioMinas reforça a importância de redobrar os cuidados e respeitar as orientações das placas.

Canais de atendimento - Em caso de dúvidas e emergências, basta ligar para 0800 116 0493 e 0800 116 0465 para deficientes auditivos. O serviço é gratuito e funciona 24h. Além disso, a concessionária agora conta com a plataforma de WhatsApp para interação imediata com o Centro de Controle Operacional. Para usar o serviço, basta salvar na agenda do celular o número do 0800.