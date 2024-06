Em 2023, 202 motoristas foram flagrados na Lei Seca em Teresópolis e 404 em Petrópolis - Governo do Estado do RJ

Publicado 18/06/2024 16:35

A Lei Seca completa 16 anos no próximo dia 19 de junho de 2024. A data marca uma década e meia de esforços para reduzir os índices de acidentes relacionados ao consumo de álcool por motoristas. Os dados mais recentes divulgados pelo governo do estado do Rio de Janeiro mostram que em 2023, foram abordados pela Lei Seca 843 motoristas em Teresópolis e 1.873 em Petrópolis. Dessas abordagens, 202 condutores foram multados por teste de alcoolemia em Teresópolis, enquanto 404 motoristas receberam multas pelo mesmo motivo na Cidade Imperial. As cidades demonstram uma taxa muito parecida de flagrados: 23,97% em Teresópolis e 21,55% em Petrópolis. Em todo o estado do Rio de Janeiro a média é de 11%.

Para o deputado federal Hugo Leal, autor da Lei Seca, os números demonstram a importância da contínua fiscalização. "Esses dados demonstram que é preciso aumentar os esforços na fiscalização, além da realização de campanhas de conscientização. Não podemos achar normal um número tão alto de pessoas dirigindo após ingerir bebida alcóolica", ressaltou o deputado.

Os últimos números publicados pelo governo do estado do Rio de Janeiro demonstram que em de janeiro a maio de 2024 há uma queda no número de motoristas flagrados em todo o território fluminense comparados ao mesmo período do ano passado: foram 11.854 condutores foram multados no teste de alcoolemia, enquanto em 2023 o número foi de 14.180 multas no mesmo período.

Já em âmbito nacional a legislação tem sido crucial na redução de acidentes e mortes no trânsito relacionados ao consumo de álcool. Desde sua sanção, em 2008, houve uma redução de 32% na taxa de óbitos e 34% de feridos em acidentes de trânsito devido à alcoolemia do motorista, segundo relatório publicado pela ONG Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa).