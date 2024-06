Equipe da Fundação Leão XIII ofereceu isenção de taxas para certidões de nascimento/casamento/óbito - Bruno Nepomuceno

Equipe da Fundação Leão XIII ofereceu isenção de taxas para certidões de nascimento/casamento/óbitoBruno Nepomuceno

Publicado 17/06/2024 15:19

Realizada no último sábado (15), no Mercado do Produtor Rural de Água Quente, no interior de Teresópolis, a ação de acolhimento social do Programa ‘RJ para Todos’ fez 350 atendimentos. Resultado da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Teresópolis, o evento garantiu o acesso rápido e gratuito dos moradores do 2º Distrito e região a importantes serviços de cidadania.



Entre eles, os de emissão de 1ª e 2ª vias da carteira de identidade, de carteira de trabalho digital e de CPF, com equipes do Detran-RJ, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e da Receita Federal.



“Eu precisava da 2ª via da identidade. Gostei do atendimento e recomendo”, disse a moradora Karolaine de Araújo Martins. “Vim renovar a minha carteira de identidade, fui muito bem atendido”, comentou o morador Valdir Cunha de Andrade.



Equipe da Fundação Leão XIII ofereceu isenção de taxas para certidões de nascimento/casamento/óbito. O casal Adenil Santos da Silva e Edna da Silva aproveitou a oportunidade para solicitar a isenção da taxa de habilitação de casamento para, em breve, oficializar a união de 2 anos. “Experiência maravilhosa. Agora é felizes para sempre”, falaram.



Também participaram da ação o Procon, com orientações gerais sobre direitos do consumidor, e os agueiros da Cedae, com a distribuição gratuita de água.



“Mais uma vez foi um grande sucesso o RJ Para Todos, programa de acolhimento social do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura. Levamos para a população de Água Quente, um bairro do 2º Distrito bastante afastado do centro, uma série de serviços importantes, de forma gratuita e pertinho de casa. Foram 350 atendimentos, a maioria de emissão de documentos, o que mostra o quanto os moradores locais precisavam dessa atenção”, comentou Alex Castellar, assessor especial do Governador Cláudio Castro, agradecendo ao Governador e ao Secretário de Estado de Governo, André Moura, pelo atendimento à demanda de Teresópolis.



O secretário municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Hudson Fernandes, reforçou a importância da parceria entre os governos visando o benefício da população. “A forma mais eficaz de a população ter atendimento efetivo é com a união de forças dos governos municipal, estadual e federal. Um evento como o RJ para Todos não só agrega como possibilita avanços reais para a população das comunidades atendidas”, avaliou Hudson Fernandes.



O mutirão de serviços foi acompanhado pelo secretário municipal de Agricultura, Marco Aurélio Freitas da Cunha, a subsecretária da pasta, Flávia Bartoly, e pelo Vereador Elias Maia.