Nove dos 18 presos tem envolvimento com o tráfico de drogas30ºBPM

Publicado 18/06/2024 17:17

Apenas no último fim de semana, de 14 a 16 de junho, agentes do 30º Batalhão de Polícia Militar de Teresópolis realizaram 21 ocorrência na cidade, nos bairros de São Pedro, Rosário, Fonte Santa, Quinta Lebrão, Paineira, Vale do Paquequer, Bonsucesso, Santa Rita, Albuquerque, Fischer e Ermitage. As incursões resultaram em 18 pessoas presas, sendo nove presos tinham envolvimento com o tráfico de drogas, dois já tinham mandados de prisão expedidos contra elas, um vai responder por violência doméstica, dois por posse irregular de arma de fogo, dois por furto e dois por estelionato.

Também foram apreendidos mais de R$ 12 mil em dinheiro, 618 gramas de maconha, 991 gramas de cocaína, 46 gramas de crack e cinco armas de foto



O material apreendido assim como os presos foram encaminhados para 110ª Delegacia de Polícia Militar.