As vacinas são um importante instrumento para conter o avanço da dengue no Brasil - Divulgação MS

As vacinas são um importante instrumento para conter o avanço da dengue no BrasilDivulgação MS

Publicado 20/06/2024 14:03 | Atualizado 20/06/2024 14:06

Teresópolis entrou na lista de cidades do Estado do Rio de Janeiro selecionadas para receber a vacina contra a dengue. O imunizante estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde do município e na Unidade Móvel de Saúde a partir desta quinta-feira (20).

Por enquanto, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a vacinação será disponibilizada apenas para crianças na faixa etária de 10 a 14 anos de idade, sendo elas o público alvo da campanha.

A vacinação acontece das 8h às 16h e é necessário estar com a caderneta de vacinação e o CPF da criança em mãos.