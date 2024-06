A Faetec Teresópolis fica localizada no Ciep da Barra do Imbuí - BRUNO NEPOMUCENO

Publicado 25/06/2024 22:06 | Atualizado 25/06/2024 22:06

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vinculada à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional, em parceria com a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ). São 469 vagas disponíveis para qualificação profissional presencial na Unidade Teresópolis para o 2º semestre de 2024. O edital para cursos presenciais está disponível no site da Faetec

Na Faetec Teresópolis, as oportunidades são para os cursos de Agente de Apoio à Inclusão Escolar (19 vagas), Assistente de Contabilidade (24 vagas), Assistente de Recursos Humanos (24 vagas), Assistente de Secretaria Escolar (19 vagas), Cabeleireiro (15), Condutor de Ecoturismo (38), Eletricista Instalador Predial (38), Espanhol (48) e Inglês básico (120), Língua Brasileira de Sinais (24), Manicure e Pedicure (28), Massagista (34) e Operador de Computador (38).



Para participar é necessário ter idade mínima de 16 anos. O nível de escolaridade exigido também pode variar, sendo necessário verificar as informações específicas no site da Faetec. O sorteio e a divulgação do mesmo será no dia 15/07.



O período de matrícula será de 16/07 a 22/07. A matrícula para aproveitamento de vagas poderá ser feita nos dias 24/07 a 26/07. As aulas começam no dia 29/07. A Faetec Teresópolis fica na Rua Ulisses Ferreira Souza, 2, lateral à Av. Pres. Roosevelt, Barra do Imbui. O telefone para mais informações é (21) 2641-4330.