O secretário municipal de Agricultura, Marco Aurélio Freitas, a superintendente do INCRA, Maria Lúcia de Pontes, e o Prefeito Vinicius Claussen - Bruno Nepomuceno

Publicado 27/06/2024 16:13

O Prefeito Vinicius Claussen assinou nesta terça-feira (25) o Termo de Cooperação Técnica com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). O objetivo é a implantação de uma Unidade Municipal de Cadastro (UMC) para a regularização fundiária de imóveis localizados na zona rural de Teresópolis através do Programa Titula Brasil, do Governo Federal.

A assinatura ocorreu na Superintendência Regional do Incra, no centro do Rio de Janeiro, com a presença da superintendente Maria Lúcia de Pontes, do superintendente substituto Moacir Henrique Lima e do chefe de Gabinete, Renato Ribeiro.

Na próxima semana, dois servidores da Secretaria de Agricultura farão um curso de capacitação sobre os procedimentos corretos de preenchimento de documentos relativos a imóveis rurais na nova base cadastral, que passou a ser totalmente digital.

Na Unidade, serão oferecidas informações aos interessados sobre quaisquer questões relacionadas ao cadastro de imóveis rurais. Além disso, os técnicos indicados para atuarem no local poderão preencher e enviar, por meio do Sistema Nacional de Cadastro Rural, a declaração de cadastro dos titulares que não consigam fazer pela Declaração para Cadastro Rural; receber e conferir os documentos comprobatórios da Declaração, em meio digital, e emitir o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural.

O Prefeito Vinicius Claussen destacou a importância dessa parceria para Teresópolis. “Com a regularização fundiária, vamos garantir a documentação da terra ao produtor e também proporcionar créditos de fomento para que esse agricultor possa tomar empréstimos com os bancos credenciados e desenvolver projetos em suas propriedades. Além disso, sabemos que o dinheiro desses créditos vai girar e aquecer a economia local. Agradeço ao Incra por firmar esse convênio, que vai trazer melhoria de vida para famílias rurais e o desenvolvimento da nossa agricultura”, pontuou Vinicius Claussen.

“Uma parceria de extrema importância para o nosso interior, que vai somar com os serviços da Prefeitura e auxiliar na regularização fundiária da zona rural de Teresópolis”, frisou o secretário de Agricultura, Marco Aurélio Freitas, acompanhado da secretária Catia Quintanilha.