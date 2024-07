O Prefeito Vinicius Claussen, Alex Castellar, assessor especial do Governador Cláudio Castro, e o Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Anderson Moraes - Bruno Nepomuceno

Publicado 03/07/2024 16:57

O Prefeito Vinicius Claussen e o Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, inauguraram, nesta terça-feira (2), na Escola Municipal Francisco Maria Dállia, em Bonsucesso, no 3º Distrito, o Laboratório de Iniciação Científica Intramuros. Uma parceria da Secretaria de Estado e a Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), o projeto conta com a parceria da Prefeitura de Teresópolis, através das Secretarias Municipais de Educação e de Ciência e Tecnologia. A Escola Municipal Sakurá, localizada na área urbana, também foi contemplada com um Laboratório Intramuros, que será inaugurado nos próximos dias.



“Agradeço ao Governador Cláudio Castro e ao secretário de estado Anderson Moraes por contemplarem Teresópolis com dois laboratórios e à Faetec por mais essa importante parceria. Que nossas crianças aproveitem da melhor forma esses espaços de estudo. O Intramuros vem requalificar o aprendizado em Ciência e Tecnologia, com inserção científica na Física, Biologia, Química, e vai contribuir de maneira decisiva na formação dos nossos estudantes”, enfatizou o Prefeito Vinicius Claussen.

Durante o evento, o Prefeito entregou ao Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, ofício que solicita a mudança do Polo Cederj para um novo espaço, no prédio da Faetec – Unidade Teresópolis) com o objetivo de ampliar a oferta de cursos superiores gratuitos de Administração Pública e de Segurança Pública.



Anderson Moraes destacou que o planejamento é que todo o estado seja contemplado com o projeto Intramuros. “Estar aqui hoje é para guardar para o resto da vida. Temos oito laboratórios em obras no momento e vamos atender a todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. E como bem entende o nosso Governador, Educação não é despesa, é investimento! Com esse pensamento, conseguimos construir estes laboratórios, entre outras tantas conquistas”.



O Assessor Especial do Governador Cláudio Castro, Alex Castellar, e a Presidente da Faetec, Caroline Alves, também participaram do evento. “Entregar um equipamento público como este laboratório é a confirmação de que a Educação é o caminho para melhorar a vida do cidadão”, exaltou Castellar.

"O laboratório faz com que a gente faça na prática, o que é ensinado em sala de aula. Que esse instrumento seja um divisor de águas na vida desses jovens, vamos dar oportunidades e formar jovens com futuro brilhante”, destacou a presidente da Faetec, Caroline Alves.

Incentivando a Iniciação Científica



Idealizado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI, o projeto de Laboratório de Iniciação Científica “Intramuros” tem por finalidade fomentar atividades ligadas à ciência, tecnologia e inovação nos municípios do estado do Rio de Janeiro.



Com a parceria institucional e pedagógica entre SECTI e a Faetec, os laboratórios com capacidade de atendimento de até 35 crianças, na faixa etária de 8 a 12 anos, permitem aos estudantes do ensino fundamental ter o primeiro contato prático com a área tecnológica orientada, que ao complementar a teoria já ensinada, leva a um aumento na qualidade do ensino fundamental.



Equipados com materiais modernos, o laboratório é um ambiente propício para a realização de aulas práticas nas áreas de física, química e biologia, proporcionando um primeiro contato de alta qualidade com as ciências e tecnologias. A gestão dos laboratórios cabe à Faetec em parceria com os municípios.