Todos os serviços do RJ para Todos são gratuitos - Bruno Nepomuceno

Todos os serviços do RJ para Todos são gratuitosBruno Nepomuceno

Publicado 03/07/2024 07:52

Nesta quinta-feira (4), Teresópolis recebe mais uma edição do programa ‘RJ para Todos’ do Governo do Estado. Dessa vez, os atendimentos serão na Praça de Vargem Grande, ao lado da Creche M. Profª Alayde Ferreira da Silva, (Rua Diogenes Pedro da Costa, 55, no 3º Distrito). Iniciativa da Secretaria de Estado de Governo, em parceria com a Prefeitura de Teresópolis, por meio das Secretarias Municipais de Trabalho, Emprego e Economia Solidária e de Governo e Coordenação, a ação social acontecerá das 9h às 13h, com distribuição de senhas até às 11h.

“O programa RJ para Todos é uma iniciativa que promove cidadania e oportunidades para a população. A união dos governos estadual e municipal é fundamental para proporcionar atendimento humanizado e melhor qualidade de vida, especialmente para pessoas em vulnerabilidade social”, comenta Alex Castellar, assessor especial do Governador Cláudio Castro.



“O projeto é fruto da união do governo do estado com a Prefeitura. Agradeço ao governador Cláudio Castro por mais essa parceria em prol da nossa população. Já atendemos milhares de pessoas nas edições realizadas em bairros da área urbana e também no interior. Convido os moradores de Vargem Grande e região para participar da ação social na quinta-feira”, destaca o Prefeito Vinicius Claussen.



O secretário municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Hudson Fernandes, também enfatiza sobre a importância da ação social. “As edições do evento que realizamos foram um sucesso, com milhares de atendimentos gratuitos. Mais uma vez levaremos dignidade e cidadania para a comunidade de Vargem Grande e arredores.”





Atendimentos:



Equipes do Detran-RJ, Fundação Leão XIII e Procon-RJ vão oferecer requerimento de 1ª e 2ª vias do documento de identidade; isenção de taxa para 2ª via de certidão de nascimento, óbito, casamento e serviços referentes à defesa do consumidor, entre outros atendimentos.



Servidores das secretarias municipais de Trabalho e de Assistência Social e Direitos Humanos disponibilizarão balcão de emprego e confecção da carteira de trabalho digital; acolhimento social, com inscrição e atualização do CadÚnico.