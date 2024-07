Encontro de engajamento local do G20 em Teresópolis terá inscrição gratuita e online - Reprodução G20RJ

Publicado 10/07/2024 09:17

A reunião do comitê G20 do Rio de Janeiro, edição Região Serrana, anunciada para os dias 12 e 13 de julho em Teresópolis, foi transferida para o dia 25 de julho. Com o tema “Cidades Resilientes e Cidades Inteligentes”, o comitê vai debater políticas públicas para que as cidades possam enfrentar desafios como desastres naturais e mudanças climáticas.

Na programação do evento, um painel sobre Mudanças Climáticas e outro sobre Cidades Resilientes e Cidades Inteligentes. Também estão previstos grupos de trabalho sobre Gestão de Resíduos Sólidos nas Cidades Inteligentes, Educação Ambiental e Sustentabilidade e Mobilidade Urbana, desafios que Teresópolis conhece bem.

Gratuito, mas com vagas limitadas, o evento terá inscrições online por meio de link a ser divulgado nos próximos dias.

G20 Brasil 2024

O G20 conta com presidências rotativas anuais. O Brasil exerce a presidência do G20 de 1º de dezembro de 2023 a 30 de novembro de 2024. Inicialmente, o G20 concentrava-se principalmente em questões macroeconômicas gerais, mas expandiu sua agenda para incluir temas como comércio, desenvolvimento sustentável, saúde, agricultura, energia, meio ambiente, mudanças climáticas e combate à corrupção.

A Cúpula do G20 é a reunião entre os chefes de Estado ou de Governo dos países membros. É composto por 19 países (África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia) e dois órgãos regionais: a União Africana e a União Europeia. Os membros do G20 representam cerca de 85% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, mais de 75% do comércio mundial e cerca de dois terços da população mundial.