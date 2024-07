Com o tema ?Inclusão, diversidade e educação: todos sem exceção?, desfile reuniu as famílias de Teresópolis no Parque Regadas - Bruno Nepomuceno

Com o tema ?Inclusão, diversidade e educação: todos sem exceção?, desfile reuniu as famílias de Teresópolis no Parque RegadasBruno Nepomuceno

Publicado 08/07/2024 15:08

O Parque Regadas, no centro da cidade, foi palco, no último sábado, 6 de julho, do Desfile Cívico Militar em comemoração ao 133º aniversário de emancipação político- administrativa de Teresópolis. Com o tema ‘Inclusão, diversidade e educação: todos sem exceção’, famílias lotaram a avenida para prestigiar o evento. O Prefeito Vinicius Claussen e a Primeira-dama, Paula Schütte Claussen, acompanhados do vice-prefeito, Ari Boulanger Scussel, secretários e subsecretários municipais e de servidores, participaram da celebração ao aniversário da cidade.



“A nossa amada cidade completa 133 anos de uma belíssima história. Parabéns à Secretaria de Educação pela organização deste lindo desfile cívico-militar, aos alunos pela alegre passagem pela avenida e às instituições cívico-militares pela participação especial. Peço a Deus proteção para que Teresópolis continue essa cidade abençoada, linda por natureza, e com oportunidades para todos que aqui vivem”, destacou o Prefeito Vinicius Claussen.



Divididos em nove pelotões, cerca de 2 mil estudantes do 1º ao 9º Ano de escolas municipais, desfilaram acompanhados por bandas escolares da Rede Municipal, com a participação especial da Banda CIA José Francisco Lippi. Professores das Salas de Recursos Multifuncionais e intérpretes de Libra estavam no 3º pelotão. As Tecnologias Educacionais também foram representadas na avenida, assim como o Montanhismo de Teresópolis e os pontos turísticos da cidade.



As secretarias de Esporte e Lazer, com o Grupo da Terceira Idade; de Turismo, com um pelotão formado pelos personagens históricos do município Imperatriz Teresa Cristina e André Rebouças; de Cultura, com as escolas de música, teatro e dança; e de Agricultura, com o trator do projeto Agro Kids e grupo de produtores rurais da Agricultura Familiar encantaram o público.



Instituições como o Tiro de Guerra, Polícia Militar (Segurança Presente), 2º Destacamento de Polícia Montada de Teresópolis, Corpo de Bombeiros, SAMU (com a presença do Zé Gotinha), Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal (com a presença da 1ª CIA K9) também passaram pela avenida homenageando Teresópolis pelos 133 anos.



No primeiro pelotão, os alunos de 10 escolas localizadas no interior do município mostraram muito entusiasmo. A diretora da Escola Amélia dos Santos Ramos, estava feliz com a presença dos pequenos na avenida. “As crianças amaram desfilar. É uma atividade importante para a vida delas, estimula cidadania e mostra o orgulho de ser teresopolitano!”, comentou Lucia Vieira da Silva.



No bloco também estava o Grupo da Melhor Idade, representado pela turma da Ginástica do professor Lisardo. “Eu amei desfilar! Mostrar que nós, da terceira idade, estamos com todo o pique, firmes e fortes! Estou no grupo da ginástica no Pedrão há muitos anos, mas é a primeira vez que participo do desfile. Quero estar aqui mais vezes!”, contou, com animação, Selma Jacques.



A Secretária de Educação, Satiele Santos, “Agradeço a Deus por dia de Sol, tão lindo, para abençoar o nosso desfile. Foi emocionante a participação dos nossos alunos, familiares e também de quem veio aplaudir as crianças! Trouxemos para a avenida o Montanhismo, a Tecnologia, a Agricultura e a Inclusão, que é uma marca da nossa Educação. Comemoramos os 133 anos de nossa com muita alegria!”, finalizou Satiele Santos.