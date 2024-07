Diretoria do Sincomércio Teresópolis celebra mais um Festival Sesc de Inverno - Jannaina Costa

Publicado 10/07/2024 09:10

O 22º Festival Sesc de Inverno 2024 foi apresentado à cidade na nesta terça-feira (9), em evento promovido pelo Sesc e pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) de Teresópolis no Sesc Bistrô. Considerado o maior evento cultural multilinguagem do país, o festival reunirá 108 atrações de música, teatro, cinema, literatura e artes visuais de 12 a 28 de julho. A maioria da programação tem entrada gratuita e há algumas atividades com entrada a preço popular. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Sesc Teresópolis, localizada na Av. Delfim Moreira, 749, na Várzea.

O presidente do Sincomércio, Igor Edelstein, ressaltou a grandiosidade do evento, que terá a maior edição de todos os tempos este ano na cidade. "Quero agradecer ao presidente da Fecomércio-RJ, Antônio Florêncio de Queiroz Jr, que tem tido um olhar especial para Teresópolis, trazendo para a cidade artistas de grande envergadura não apenas no festival de inverno, mas também ao longo do ano, com uma série de eventos, cursos e atividades de altíssima qualidade que promovem o acesso de todos à cultura e à arte. Só temos a agradecer e celebrar mais um ano", disse.

Praça Olímpica recebe shows de grandes nomes da música brasileira

Grandes nomes da música brasileira subirão no palco da Praça Olímpica, Luís de Camões, na Várzea, com apresentações gratuitas: Sandra de Sá (dia 19), Ney Matogrosso (dia 20), Mart´nália (dia 21), Mumuzinho (dia 25), Teresa Cristina, Roberta Sá e Velha Guarda da Portela (dia 26) e Paralamas do Sucesso (dia 28).

“Conseguimos trazer artistas de todo o Brasil, porque é essa a proposta do festiva: falar das coisas do Brasil, valorizar nossa raiz, nossa história brasileira”, disse Juliana Sattler, Gerente da Unidade Sesc Teresópolis.

O Secretário Municipal de Cultura, Ricardo Guarilha, representando o Prefeito Vinicius Claussen no evento, destacou o papel do Sesc como grande propulsor da cultura na cidade. "A gente tem que agradecer e sempre admirar e valorizar o trabalho que a Fecomércio, o Sincomércio e o Sesc vêm desenvolvendo ao longo dos anos, trazendo para a cidade sempre de eventos de excelente qualidade,

A programação completa do festival está disponível em www.festivalsescdeinverno.com.br . Este ano o Sesc também preparou uma playlist do evento disponível no Spotify.

P-L-U-R-A-L: Festival celebra a diversidade do país

Em 2024, o Festival Sesc de Inverno celebra a multiplicidade do Brasil. O conceito desta edição é representado pelo acróstico “P-L-U-R-A-L”, que busca resumir em seis outras palavras a diversidade cultural do país: P, de povos, L, de lugares, U, de união, R, de raízes, A, de artes e L, de linguagens.



O conceito é baseado em pilares como o (re)conhecimento das raízes e tradições brasileiras; a conexão das singularidades, hábitos e costumes; a construção da identidade do país; a valorização dos territórios e o orgulho de pertencer; a troca de experiências e saberes; a vivência da pluralidade do Brasil em 24 localidades do estado; e, por fim, a celebração da diversidade cultural brasileira.