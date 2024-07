Temporada 2024 da Orquestra da Feso Pro Arte terá 22 concertos - Divulgação

Temporada 2024 da Orquestra da Feso Pro Arte terá 22 concertosDivulgação

Publicado 16/07/2024 11:55

No próximo sábado (20), às 20h, o Centro Cultural Feso Pro Arte (CCFPA), em Teresópolis, será palco da aguardada Abertura da Temporada 2024 da Orquestra Feso Pro Arte (Ofesp). Este evento marca o início de uma série de concertos que prometem encantar o público com obras de grandes compositores e a participação de solistas renomados, nacionalmente e internacionalmente.

Leonardo Pinto, diretor artístico da Ofesp, enfatiza a importância deste concerto inaugural, que integra a série Concertos Internacionais da Orquestra. "Dia 20 de julho promete muitas emoções, será um grande concerto e dará o pontapé inicial para essa nova temporada da orquestra, que será uma grande temporada. Preparamos um repertório de cordas muito bonito, quando mostraremos ao público uma variedade muito grande de sons de texturas da orquestra de cordas, em vários períodos da história da música, desde música barroca até música romântica".

Para o evento de abertura, destaque especial será dado ao solista internacional Rodrigo Vasconcelos, originário de Teresópolis e reconhecido nos Estados Unidos por sua carreira como pianista e educador. Ele se apresentará como solista ao lado da Orquestra Feso Pro Arte, trazendo uma performance única e emocionante. “Já tocamos juntos, no ano passado, um recital que foi um grande sucesso. Agora ele retorna em outra roupagem, como solista com a nossa Orquestra”, relembra Leonardo. Neste ano, ele retornou dos Estados Unidos, onde finalizou o seu Mestrado em Música (UNM), e assumiu, oficialmente, o posto de regente titular da orquestra. Ele conta que a apresentação terá ainda mais outros dois regentes, o Marcos Vinícius Viana, como regente assistente, e o Denis Lopes, o regente associado que vai atuar nas áreas educativas de concertos didáticos da orquestra.

Este ano, a Orquestra apresentará cinco séries distintas. Além da série Concertos Internacionais, terão as séries Concertos Especiais, Concertos Didáticos, Música de Câmara (que acontece dentro da Série Concertos de Gala) e Música do Brasil, cada uma contribuindo para a diversidade e qualidade artística do programa. Uma temporada que promete ser especial, apresentando uma diversidade de atrações que incluem obras de Beethoven, Prokofiev, Haydn, Vivaldi, entre outros.

Após um período de reestruturação nos anos de 2022 e 2023, a Orquestra Feso Pro Arte se firmou como uma referência na região serrana como a primeira orquestra profissional de Teresópolis. A temporada de 2024 representa um retorno vigoroso, com 22 concertos planejados, colhendo muitos frutos que foram plantados na Temporada Sementes, realizada no ano passado.

O evento conta com o apoio do Ministério da Cultura através da Lei de Incentivo à Cultura, além do patrocínio das empresas Semove e Riocard Mais. Este suporte permite a execução de obras de compositores consagrados e garante a qualidade dos concertos, sustentando iniciativas culturais fundamentais para a comunidade local.

Com uma proposta que visa promover sustentabilidade, diversidade e inclusão social através da música, a Orquestra Feso Pro Arte está pronta para cativar e enriquecer o público com uma temporada repleta de realizações artísticas significativas.

A Abertura da Temporada 2024 será um evento imperdível para os amantes da música clássica e para todos que valorizam o enriquecimento cultural e o talento artístico local e internacional. Os ingressos são retirados, gratuitamente, através do Sympla

O CCFPA fica na rua Gonçalo de Castro, 85, Alto.