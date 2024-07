Dos recursos repassados ao município pelo Governo Federal, serão investidos R$ 53.110,00 em sete projetos audiovisuais e R$ 176.880,00 para 33 propostas em outras áreas - Divulgação

Dos recursos repassados ao município pelo Governo Federal, serão investidos R$ 53.110,00 em sete projetos audiovisuais e R$ 176.880,00 para 33 propostas em outras áreasDivulgação

Publicado 15/07/2024 12:07

Publicados na última sexta-feira, 12 de julho, em edição extraordinária do Diário Oficial do Município, os resultados parciais dos Editais 01/2024 e 02/2024, da Secretaria Municipal de Cultura, com os projetos contemplados pela Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar Federal 195/2022) nos segmentos de audiovisual e das diversas manifestações das artes.

As propostas foram avaliadas por pareceristas técnicos contratados pelo CIEDS – Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, responsável por assessorar a Secretaria de Cultura segundo os critérios estabelecidos nos editais.

Confira clicando nos links https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario/#/diario/2640 (Áudiovisual) e https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario/#/diario/2641 (Demais Áreas).

Os candidatos têm até as 18h desta quarta, 17/07, para interpor recurso através do e-mailfestivais.cultura@teresopolis.rj.gov.br . A previsão é de que o resultado final seja divulgado no dia 29 de julho.

Investimentos : Dos recursos repassados ao município pelo Governo Federal, serão investidos R$ 53.110,00 para contemplar 07 projetos no segmento audiovisual nas modalidades de desenvolvimento de roteiros longa metragem (documentário ou ficção); desenvolvimento de roteiros amadores na categoria de filmes para internet (curtas, clipes musicais ou pocket shows), games e animação.

Também serão investidos R$ 176.880,00 para 33 propostas nas áreas de artes cênicas; artes visuais; artesanato; cultura popular, povos originários e matrizes africanas; cultura urbana; dança; literatura; música; coletivos culturais; escolas de samba, blocos e atividades do carnaval em geral.

Os canais de atendimento da Secretaria Municipal de Cultura são: telefone (21) 2742-3352 ramal 243; Whatsapp (21) 97513-9355 e e-mail festivais.cultura@teresopolis,rj.gov.br.Localizada na Rua Darcy Menezes de Aragão, 30, na Várzea, a Secretaria de Cultura funciona de segunda a sexta, das 9h às 18h.