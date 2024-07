Governador Cláudio Castro destacou a importância da vinícola e do enoturismo para a economia do estado, especialmente no fomento ao turismo, grande gerador de empregos, divisas e renda. - Bruno Nepomuceno

Publicado 12/07/2024 17:21

O Governador Cláudio Castro cumpriu uma série de agendas públicas em Teresópolis nesta quinta-feira (11). No início da tarde, participou de uma reunião com empresários na Vinícola Maturano, empreendimento em processo de instalação na região do Vale Alpino, terceiro distrito, prevista para inaugurar em 2025 com a promessa de colocar o município na rota do enoturismo nacional, com uma produção anual esperada de 320 mil garrafas. Acompanhado do Presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, do Secretário Chefe de Gabinete, Rodrigo Abel, e do Secretário de Estado do Ambiente, Bernardo Rossi, Castro destacou a importância do empreendimento para a economia do estado, especialmente no fomento ao turismo, grande gerador de empregos, divisas e renda. Participaram da agenda o Prefeito Vinicius Claussen e o ex assessor do governador, Alex Castellar.



Na segunda agenda, Castro vistoriou as obras de requalificação da Feirinha do Alto, um investimento de mais de R$ 13 milhões do Governo do Estado. No local, conversou com expositores e confirmou a entrega da primeira fase da obra até agosto e a conclusão completa do equipamento para o primeiro trimestre de 2025. Maior atrativo turístico de Teresópolis, a Feirinha do Alto conta com mais de 500 expositores de artesanatos, moda e gastronomia e gera mais de 3 mil empregos diretos e indiretos.

“Temos que olhar um investimento como esse, de quase R$ 13 milhões, de forma positiva. É uma obra de grande complexidade, principalmente em relação à drenagem, o que alterou todo o cronograma. Em agosto entregaremos a primeira fase e nos primeiro semestre de 2025, a etapa final. Pedimos desculpas aos expositores pela demora, mas em breve estaremos de volta celebrando a entrega total desse importante equipamento turístico, uma das maiores feiras de artesanato a céu aberto do Brasil”, garantiu Castro.

fotogaleria

Finalizando a agenda em Teresópolis, o Governador participou de um encontro político organizado pelo pré-candidato a Prefeito da cidade pelo PL, Alex Castellar, onde conversou com os pré-candidatos a vereadores dos cinco partidos de apoio à pré-candidatura (PL, Solidariedade, Republicanos, Novo e PSD). Na ocasião, manifestou seu apoio irrestrito à chapa formada por Alex Castellar e Davi Serafim e convocou os presentes a lutarem para que Teresópolis não retroceda para as velhas práticas políticas do passado.