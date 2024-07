Mário Tricano e Ricardo Portilho/ Leonardo Vasconcellos e Afaf Ribeiro - Divulgação

Mário Tricano e Ricardo Portilho/ Leonardo Vasconcellos e Afaf RibeiroDivulgação

Publicado 22/07/2024 12:12

No último sábado (20), o PP e o Avante oficializaram Mário Tricano e Rico Portilho como candidatos a prefeito e vice-prefeito de Teresópolis. O evento, realizado no comitê de campanha na antiga loja Batista Automóveis, contou com a presença do Presidente do PP, vereador Rangel, e da presidente do Avante, Thays Cabral, além do deputado estadual André Corrêa.

Também no sábado (20), com a presença do presidente da Alerj (e do União Brasil-RJ), Rodrigo Bacellar, a convenção do União Brasil oficializou o nome de Leonardo Vasconcellos, atual presidente da Câmara dos Vereadores, como candidato a prefeito de Teresópolis. Vasconcellos terá como vice a ex-prefeita Afaf Ribeiro (PMB), mulher do médico Luiz Ribeiro, que disputou a prefeitura nas duas últimas eleições, quando perdeu para o atual prefeito da cidade, Vinicius Claussen. O evento foi realizado na quadra do Centro Educacional Roger Malhardes (Cerom), no bairro São Pedro.

Os partidos coligados à chapa dos pré-candidatos a prefeito Alex Castellar (PL) e a vice-prefeito Davi Serafim (PSD) fazem convenção no próximo domingo (28), às 10h, na Casa de Festas Inesquecível, na rua Manoel Lebrão. As convenções dos partidos de apoio ao pré-candidato Beique San (PSOL) acontecem no sábado (27), no prédio da Câmara Municipal. Já os pré-candidatos Maurílio Schiavo (PRD) e pastor Garrido (MDB) deverão ser confirmados como candidatos no dia 3 de agosto. Julio Rocha (Agir) ainda não divulgou data da convenção.

Prazo para convenções termina no dia 5 de agosto

Os partidos têm até 5 de agosto, quando acaba o prazo para a realização das convenções partidárias, para informar à Justiça Eleitoral os nomes dos pré-candidatos confirmados. Até o dia 15 de agosto, os pré-candidatos serão confirmados, saindo os registros dos candidatos. Dessa forma, estarão autorizados a dar início à campanha eleitoral a partir do dia 16 de agosto. As eleições acontecem dia 6 de outubro.