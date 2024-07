G20 Regional edição Região Serrana teve lançamento em junho, no Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 22/07/2024 12:19

Estão abertas de forma online as inscrições para o 1º Encontro do Programa de Engajamento do G20 Regional, edição Região Serrana. O evento acontece na próxima quinta-feira, dia 25 de julho, no auditório do Hotel Sesc Alpina, em Teresópolis, a partir das 9h.

A abertura contará com a presença da Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernanda Curdi; de Paulo Protásio, Diretor da Autoridade do Desenvolvimento Sustentável do RJ e ex-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro; e do Prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen. Em seguida, acontece um importante painel sobre “Adaptação Climática e Resiliência nas Cidades Inteligentes”. Participarão da discussão Marie Ikemoto, Subsecretária de Estado Mudanças Climáticas e Biodiversidade; Vicente Loureiro, arquiteto e urbanista, Conselheiro da Agetransp e ex-presidente do Rio Metrópole; Jan Lomholdt, Cônsul da Suécia; Leandro Su, da Associação Cultural Chinesa do Estado do RJ; e Rodrigo D'Eça, do Centro Intercultural Nova Jornada.

Gratuito e aberto a todos os interessados, o evento tem como objetivo fortalecer o debate de políticas públicas para que as cidades possam enfrentar desafios como desastres naturais, mudanças climáticas e crises, ao mesmo tempo que busca utilizar a tecnologia para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, promover a sustentabilidade e aumentar a eficiência dos serviços urbanos. A implementação desses conceitos pode trazer benefícios significativos para a região serrana do Rio de Janeiro, contribuindo para enfrentar desafios e promover um desenvolvimento sustentável.



1º Encontro do Programa de Engajamento do G20 Regional Comitê G20 = edição Região Serrana

Data: 25 de julho de 2024

Horário: 9h às 12h

Local: Auditório do Hotel Sesc Alpina - R. Cândido Portinari, 837, Golfe, Teresópolis

G20 Brasil 2024

O G20 conta com presidências rotativas anuais. O Brasil exerce a presidência do G20 de 1º de dezembro de 2023 a 30 de novembro de 2024. Inicialmente, o G20 concentrava-se principalmente em questões macroeconômicas gerais, mas expandiu sua agenda para incluir temas como comércio, desenvolvimento sustentável, saúde, agricultura, energia, meio ambiente, mudanças climáticas e combate à corrupção.

A Cúpula do G20 é a reunião entre os chefes de Estado ou de Governo dos países membros. É composto por 19 países (África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia) e dois órgãos regionais: a União Africana e a União Europeia. Os membros do G20 representam cerca de 85% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, mais de 75% do comércio mundial e cerca de dois terços da população mundial.