Alex Castellar, candidato a prefeito pelo PL, e Davi Serafim, candidato a vice-prefeito, pelo PSD - Bruno Nepomuceno

Alex Castellar, candidato a prefeito pelo PL, e Davi Serafim, candidato a vice-prefeito, pelo PSDBruno Nepomuceno

Publicado 29/07/2024 11:18

Mais de mil pessoas participaram, neste domingo (28), da convenção partidária dos partidos da coligação “Teresópolis unida e mais forte” (PL, PSD, Cidadania, Solidariedade, Republicanos e Novo) que confirmou a chapa de Alex Castellar (PL) e Davi Serafim (PSD) para a disputa da Prefeitura de Teresópolis no pleito do próximo dia 6 de outubro.



No evento, que também confirmou os 132 candidatos a vereadores e vereadoras dos seis partidos coligados, contou a presença do Prefeito Vinicius Claussen, presidente do PL Teresópolis, do vice-prefeito Ari Boulanger, vogal do PL, da Secretária de Estado de Cultura, Danielle Barros, do ex-deputado estadual Nilton Salomão, liderança do Cidadania, e do ex deputado federal, vereador e prefeito, Paulinho Nascimento. O vereador Paulinho Nogueira representou a Câmara Municipal; Yara Medeiros, os servidores públicos; e Amanda Carvalho, do Solidariedade, a candidata mais jovem da coligação, representou as candidatas mulheres.



A chapa Castellar e Serafim foi confirmada por decisão unânime da executiva municipal do PL, dos conselheiros da executiva bem como dos vereadores do partido com mandato, após votação em que também foi considerada a intenção da chapa Carlos Martins e Ricardo Cruz da Silva de concorrer ao pleito municipal.



“Tivemos uma chapa apresentada de forma intempestiva, fora do prazo, que de forma democrática foi aceita e levada à executiva municipal do PL. Após apresentação de ambas as chapas para votação, foi aprovada de forma unânime a chapa Alex Castellar e Davi Serafim para disputa da Prefeitura de Teresópolis”, anunciou o presidente do PL, Prefeito Vinicius Claussen, destacando a coragem de Carlos e Ricardo de apresentar a chapa e reforçando o convite para que somem forças na campanha da chapa vencedora, uma vez que todos têm o mesmo compromisso com Teresópolis.



Em um discurso emocionado, o candidato a Prefeito de Teresópolis, Alex Castellar, lembrou seus mais de 25 anos de vida pública com a ficha totalmente limpa, assim como a de Davi Serafim. “Vocês têm em nós dois representantes que vieram de baixo, que conquistaram seu lugar com muito trabalho, de forma honesta, com uma biografia limpa, diferente dos que querem ocupar aquela cadeira, mas que só quebraram Teresópolis e deixaram nossa cidade de joelhos, cheia de dívidas impagáveis, sem crédito e abandonada”, comentou Castellar.



Agradecendo o apoio do Prefeito, Castellar reforçou a missão comum: “A gente pode muitas vezes não pensar igual, mas a gente sabe que somos diferentes do que está do lado de lá. Isso é o que nos une. Não compactuamos com corrupção, não compactuamos com interesses pessoais e nem com o poder em detrimento do bem-estar das pessoas, e isso é o que nos trouxe até aqui”, reforçou.



Davi Serafim, servidor público e ex-secretário municipal, agradeceu a confiança do prefeito e de Castellar e reforçou seu compromisso com a valorização e respeito aos servidores municipais. “Obrigado pela confiança e apoio. Estamos juntos por Teresópolis para não deixar nossa cidade retroceder”, afirmou.



Apesar de confirmados os candidatos, a campanha política só terá início no dia 16 de agosto, quando todos poderão anunciar os respectivos números e pedir votos.