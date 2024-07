Evento contou com participantes de Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo - Bruno Nepomuceno

Publicado 29/07/2024 11:31

Com o tema “Cidades Resilientes e Cidades Inteligentes”, foi realizado na última quinta-feira (25), no Hotel SESC Alpina, em Teresópolis, o 1º Encontro do Programa de Engajamento do G20 Regional, para debates sobre políticas públicas para prevenção de desastres naturais e mudanças climáticas direcionados para os desafios da Região Serrana.



A abertura do evento teve a participação da Orquestra Sustentável da Casa da Inovação, sob a regência do maestro Edmilson Mello. O grupo usa instrumentos produzidos a partir de materiais recicláveis, tais como latas e tubos de PVC, numa alusão clara ao tema da sustentabilidade. A mesa de abertura foi conduzida pelo Prefeito Vinicius Claussen, acompanhado do Diretor da Autoridade do Desenvolvimento Sustentável do Estado do Rio de Janeiro, e ex-Presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Paulo Protási; o Cônsul Honorário da Suécia, Ian Lomholdt, e o Secretário Geral da Associação Cultural Chinesa do Estado do Rio de Janeiro, Leandro Su.



O encontro teve como objetivo fortalecer o debate de políticas públicas para que as cidades possam enfrentar desafios como desastres naturais, mudanças climáticas e crises, ao mesmo tempo que busca utilizar a tecnologia para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, promover a sustentabilidade e aumentar a eficiência dos serviços urbanos. A implementação desses conceitos pode trazer benefícios significativos para a região serrana do Rio de Janeiro, contribuindo para enfrentar desafios e promover um desenvolvimento sustentável.



“Como vice-presidente da Região Serrana da Associação Estadual de Municípios do Rio de Janeiro, gostaria de agradecer por Teresópolis fazer parte da programação de eventos do G20 Brasil. Encontro regional muito importante, onde somos protagonistas na região serrana, trazendo várias mentes brilhantes, com boas práticas da Suécia, da China, do Rio-Metrópole, para discutir a questão das cidades resilientes e inteligentes. Nesta ampla discussão, juntos estamos construindo políticas públicas com o mundo, para discutir soluções não só para Teresópolis, mas para toda região serrana, a fim de que chuvas intensas e eventos intempestivos sejam mitigados, minimizados. É pensando no território, nas pessoas, na rua, no bairro e na macrorregião que nós vamos discutir soluções para uma vida mais saudável, mais equilibrada e mais sustentável”, ressaltou o prefeito Vinicius Claussen, acompanhado de secretários e subsecretários municipais.



O painel principal foi sobre “Adaptação Climática e Resiliência nas Cidades Inteligentes”, discutido pelo comitê formado por MarieIkemoto, Subsecretária de Estado Mudanças Climáticas e Biodiversidade; Vicente Loureiro, arquiteto e urbanista, Conselheiro da Agetransp e ex-presidente do Rio Metrópole; Jan Lomholdt, Cônsul da Suécia; Leandro Su, da Associação Cultural Chinesa do Estado do RJ; e Rodrigo D'Eça, do Centro Intercultural Nova Jornada.



“Agradeço pelo convite de participar do G20 e poder contribuir na construção de políticas públicas para prevenção de desastres naturais e mudanças climáticas direcionados para os desafios do mundo e aqui da Região Serrana, e também ao Prefeito Vinicius Claussen por me receber em Teresópolis, cidade maravilhosa. Falar sobre o Meio Ambiente é importante para o mundo todo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, reciclamos somente 3% de lixo. Há quarenta anos, na Suécia, era totalmente o mesmo. Atualmente, são reciclados 98% do lixo. Esse é um grande exemplo de estar no caminho certo para uma cidade resiliente e inteligente’, pontuou o Cônsul Honorário da Suécia, Ian Lomholdt.



O evento, uma idealização de Alex Castellar enquanto assessor especial do Governo do Estado, contou com a presença de lideranças dos municípios de Nova Friburgo e de Petrópolis.