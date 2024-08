O secretário municipal de Agricultura, Marco Aurélio Freitas, a superintendente do INCRA, Maria Lúcia de Pontes, e o Prefeito Vinicius Claussen - Bruno Nepomuceno

Publicado 07/08/2024 14:43 | Atualizado 07/08/2024 14:44

A Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Agricultura, inaugura nesta quarta-feira (7), a Unidade Municipal de Cadastro do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). O evento acontece às 14h, na Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Estrada Teresópolis-Friburgo, km 7,5 – Albuquerque).

Na ocasião, também ocorre a entrega do triturador de resíduos da construção civil e terá início a obra do armazém de insumos produtivos não tóxicos.

A construção do armazém agrícola será por meio de recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional. O objetivo é oferecer infraestrutura para o transporte e armazenamento de insumos produtivos não tóxicos usados na agricultura, considerando a implementação de boas práticas agrícolas.