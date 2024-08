O Castra Mais RJ, programa de castração gratuita, já está funcionando em Teresópolis, no condomínio Parque Ermitage. Os interessados em levar os pets devem fazer um cadastro antecipado, preenchendo o formulário no site castramaisrj.com.br Os cães e gatos devem estar em jejum de oito horas e após o procedimento os animais receberão um microchip subcutâneo com os dados do tutor, além dos medicamentos necessários para a recuperação. Médicos veterinários realizarão as cirurgias em um ônibus totalmente equipado.A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais, da Secretaria Nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais (DPDASBIOMMA), do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.Serviço