"Além de Nós" (2022), de Rogério Rodrigues, estrelado pelos atores Thiago Lacerda e Miguel Coelho, é um dos destaques da mostra - Divulgação

Publicado 16/08/2024 14:46

De 26 de agosto a 1º de setembro, Teresópolis vai se transformar na capital nacional do cinema A cidade vai receber a “4ª Mostra Humberto Mauro - o pai do cinema brasileiro”, evento que vai exibir diariamente mais de 20 filmes nacionais, incluindo longas e curtas-metragens de ficção e documentários, no Cine Show Teresópolis, no Teresópolis Shopping. Todas as sessões serão gratuitas, oferecendo uma oportunidade única de o público da cidade e região conhecer e celebrar a rica diversidade do cinema nacional.

A cerimônia de abertura da mostra acontece no dia 26 de agosto, às 20h, no Cine Show. A noite será marcada pela exibição especial do premiado longa-metragem “Humberto Mauro: Cinema é Cachoeira”, dirigido por André Di Mauro, produtor da mostra, sobrinho-neto do cineasta mineiro. Sucesso de crítica, o filme participou do prestigiado Festival de Cinema de Veneza e esteve na lista do Oscar, oferecendo uma homenagem profunda e comovente ao legado do cineasta, considerado o pioneiro do cinema brasileiro.

Para o produtor do evento, André Di Mauro, o festival resgata o talento natural de Teresópolis para sediar eventos culturais marcantes, afinal Teresópolis é o berço do Festival de Cinema Brasileiro, que foi transferido para Gramado e tornou-se o renomado Festival de Cinema de Gramado: “As expectativas são as melhores possíveis, pois Teresópolis é um lugar extraordinário para uma celebração tão importante do cinema brasileiro. Com a Mostra Humberto Mauro, queremos trazer de volta esse ambiente cultural vibrante da sétima arte, pelo qual a cidade já foi famosa internacionalmente”, comentou André Di Mauro.

Artistas e diretores aclamados e produções de Teresópolis são destaques da programação

Dos mais de 100 inscritos, a produção da mostra teve o cuidado de selecionar filmes que revelassem a diversidade do cinema brasileiro, trazendo também títulos de atores e diretores aclamados, como é o caso de “Além de Nós”, de Rogério Rodrigues, estrelado pelos atores Thiago Lacerda e Miguel Coelho. Outro destaque é “O Cordel do Amor Sem Fim”, com Helena Ranaldi no elenco e produção e direção de Daniel Alvin, parceiro da atriz. De Teresópolis, serão exibidos os curtas “As Sombras da Cidade” e “A Difícil Arte de Se Despedir”, e "Saideira - A Última Festa de Rubinho no Higino", documentário de Léo Bittencourt.

Além da mostra competitiva, a programação terá sessões especiais com filmes raros de Humberto Mauro, como “Descobrimento do Brasil” e “A Velha a Fiar”. Também haverá palestras e uma oficina comunitária para adolescentes das escolas da região, onde será produzido um curta-metragem durante a semana do evento.

Troféu Cinelux é novidade da edição

A “4ª Mostra Humberto Mauro - o pai do cinema brasileiro” se destaca pela homenagem que será oferecida aos melhores filmes e profissionais que se destacaram na Mostra Competitiva, uma inovação do evento que foi possível graças ao Edital da Lei Paulo Gustavo, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. O Troféu Cinelux será entregue durante a cerimônia de encerramento do evento, que acontece no sábado (31), no tradicional Teatro Higino, às 20 horas.

“A cerimônia no tradicional Teatro Higino, que já foi palco de tantos festivais, promete ser uma noite de reconhecimento e emoção, celebrando o talento e a criatividade que mantêm vivo o legado de Humberto Mauro. Esta é a oportunidade de reconhecer o esforço e a paixão que moldam o futuro do nosso cinema”, finaliza André Di Mauro.

Sobre a “4ª Mostra Humberto Mauro - o pai do cinema brasileiro”

A “4ª Mostra Humberto Mauro - o pai do cinema brasileiro”, que acontece de 26 de agosto a 1º de setembro em Teresópolis, Rio de Janeiro, é uma homenagem ao cineasta mineiro, nascido em Volta Grande, cuja trajetória passou por Cataguases e Rio de Janeiro a partir dos anos 1920. Humberto Mauro é responsável por uma filmografia de mais de 300 documentários, autênticos e de qualidade, que influenciaram diversas gerações de cineastas.

Uma produção da Di Mauro Filmes, o evento é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo, e do Ministério da Cultura do Governo Federal. O evento tem o apoio institucional do Cine Show Teresópolis, do Teresópolis Shopping, do Hotel Le Canton, do Centro Técnico Audiovisual e do Espaço Cultural Higino.