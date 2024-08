Da esquerda para a direita, Edmo Gonçalves, subsecretário de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg, Secretário de Governo e Coordenação, Prefeito Vinicius Claussen, Cleiton Pimentel, Secretário de Ciência e Tecnologia, e Gabriel Palatnic, Procurador Geral do Município - Bruno Nepomuceno

Publicado 14/08/2024 14:26

A premiação aconteceu na terça-feira, 13, durante a abertura da Rio Innovation Week, maior conferência global de tecnologia e inovação, realizada na zona portuária do Rio. O Prêmio Maturidade Digital é outorgado pela Secretaria de Estado de Transformação Digital para reconhecer iniciativas e esforços empenhados no desenvolvimento de projetos e soluções que contribuam para a transformação digital do Estado do Rio de Janeiro.



A avaliação levou em conta a implementação de serviços digitais, normativos, segurança da informação, infraestrutura digital, conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), capacitação de servidores, dados abertos e outros dispositivos de governo, aliadas ao Programa RJ Digital.



O município de Teresópolis se apresenta no cenário de transformação digital incentivando metodologias para a efetivação e ampliação de programas, projetos e serviços digitais, tanto para os municípios do estado do Rio, quanto para iniciativas privadas que buscam a transformação digital para a melhoria dos serviços ao cidadão.



O Secretário de Estado de Transformação Digital, Mauro Farias, entregou ao Prefeito Vinicius Claussen o troféu de 1º lugar na categoria RJ Digital Municípios. Também estiveram presentes no evento, os Secretários de Ciência e Tecnologia, Cleiton Pimentel; Governo e Coordenação, Vinicius Oberg, o Procurador Geral Gabriel Palatnic e os subsecretários Edmo Gonçalves (Ciência e Tecnologia) e Bruno Nepomuceno (Comunicação Social).

"O Prêmio Maturidade Digital é o grande reconhecimento do trabalho engajado para oferecer serviços de qualidade e transparente ao cidadão. O resultado de sucesso só foi possível pelo empenho e engajamento do governo municipal e da equipe da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Implantamos uma metodologia contínua para transformarmos a realidade dos serviços burocráticos e demorados para um mundo de possibilidades em formatos digitais. É importante frisar que os serviços digitais fazem parte do mundo de informação cada vez mais veloz e interativo, possibilitando maior agilidade, transparência e, acima de tudo compreendendo a lógica de cidadão governo e governo cidadão", comentou o Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia, Cleiton Pimentel.