Serão disponibilizadas 23 vagas remanescentes, aquelas cujos pais ou responsáveis não efetivaram a matrícula, voltadas para Berçário, Maternal e Jardim. - Bruno Nepomuceno

Publicado 23/08/2024 16:02

Na próxima segunda-feira (26), será divulgado na página da Secretaria Municipal de Educação e em listas afixadas nas unidades e na Secretaria o resultado da 4ª Chamada da Pré-matrícula dos alunos das creches e centros infantis da Rede Municipal de Ensino. São 23 vagas remanescentes, aquelas cujos pais ou responsáveis não efetivaram a matrícula, voltadas para Berçário, Maternal e Jardim. A matrícula deverá ser feita no período de 26/08 a 5/09, na unidade escolar onde a criança tiver sido alocada.

Pais e responsáveis que tiverem alguma dúvida a respeito da distribuição das vagas deverão se dirigir ao Setor de Estatísticas e Matrículas da Secretaria Municipal de Educação (Rua Carmela Dutra, 475 - Agriões), de segunda a sexta, das 8h às 17h.

No ato da matrícula devem ser apresentados os seguintes documentos:

Xerox do cartão de vacina (Educação Infantil)

Três fotos 3X4

Laudo médico no caso de estudantes portadores de necessidades especiais

Xerox da certidão de nascimento do aluno

Número do NIS do aluno

Xerox do CPF do responsável

Xerox da Identidade do responsável

Xerox do comprovante de residência (no nome do responsável)