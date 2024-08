Cláudio Castro terá encontro com líderes políticos e religiosos em Teresópolis - Reprodução Redes Sociais

Publicado 29/08/2024 10:57

O Governador Cláudio Castro (PL) cumpre agenda em Teresópolis nesta quinta-feira (29). O primeiro compromisso é o evento de entrega de títulos de propriedade a moradores do bairro do Caleme e da Rua Mato Grosso, que acontece às 9h30, no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara (Pedrão), acompanhado do Secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Uruan Andrade, do presidente do ITERJ (Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro), Robson Claudino, e do prefeito Vinicius Claussen.

Trata-se da segunda fase de entregas feitas pelo Titula Terê - Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social de Teresópolis, lançado em janeiro de 2023 pela Prefeitura, um trabalho conjunto com o ITERJ, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e a 1° Promotoria de Tutela Coletiva do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para atender as diretrizes do Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2011) e a REURB - Regularização Fundiária Urbana (Lei Federal 13.465/2017).

Junto com o RGI emitido pelo Cartório do 3º Ofício de Teresópolis, os moradores receberão um kit com a Certidão de Regularização Fundiária, a planta individual, o memorial descritivo do imóvel e o número de inscrição do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

Caminhada política e reuniões com líderes religiosos

Após o evento no Pedrão, está marcada uma caminhada pela Várzea em apoio ao candidato a prefeito de Teresópolis pelo PL, Alex Castellar, que se encerra na Calçada da Fama, com o tradicional café na Padaria Império.

Em seguida, o Governador deve se reunir com o Pároco da Igreja Matriz de Santa Teresa, Padre Jorge Medeiros, e almoça com um grupo de pastores evangélicos.