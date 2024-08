A Casa da Inovação Estrada de Ferro Therezópolis, localizada na Beira Linha, está com inscrições abertas até 20 de setembro para as turmas do segundo semestre de 2024. Os interessados devem fazer a pré-inscrição online ( bit.ly/Pre-Inscricao-Casa-da-Inovacao) . Para garantir a vaga, o aluno maior de 18 anos ou o responsável deve procurar a instituição de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, com documento de identidade do aluno (RG ou certidão de nascimento), documento do responsável (em caso de menores) e comprovante de residência.