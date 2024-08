Casa de Cultura Adolpho Bloch - Bruno Nepomuceno

Publicado 27/08/2024 16:57

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, lançou o Chamamento Público 05/2024 para o desenvolvimento da Rede Municipal de Pontos de Cultura. O objetivo é reconhecer, fomentar e desenvolver ações culturais de 08 entidades sem fins lucrativos sediadas no município através da Política Nacional de Cultura Viva (PNCV).

Publicado na última sexta-feira (23), em edição extraordinária do Diário Oficial do Município, o edital é realizado com recursos do Governo Federal, um montante de R$ 289.956,01, repassados pelo Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Podem participar pontos de cultura e organizações da sociedade civil que ainda não estejam certificadas como pontos de cultura pelo Ministério da Cultura.

As inscrições online seguem até o dia 22 de setembro. O edital com as regras de participação, a documentação necessária e o formulário de inscrição pode ser conferido por meio do link www.teresopolis.rj.gov.br/pnab

Os canais de atendimento da Secretaria Municipal de Cultura são: telefone (21) 2742-3352 ramal 243; Whatsapp (21) 97513-9355; e-mail festivais.cultura@teresopolis.rj.gov.br. Localizada na Rua Darcy Menezes de Aragão, 30, na Várzea, a Secretaria de Cultura funciona de segunda a sexta, das 9h às 18h.