Adolescentes participantes do programa Pequenos Gigantes - Divulgação

Publicado 03/09/2024 13:57 | Atualizado 03/09/2024 14:18

O 30º Batalhão de Polícia Militar de Teresópolis foi o escolhido para receber o projeto piloto do Programa "Pequenos Gigantes" da PMERJ, em sua fase de expansão. Criado há dois anos por iniciativa de um policial militar, o Cabo Maurélio, que foi jogador de futebol antes de integrar à PM, o programa social tem o objetivo de promover a integração dos jovens de ambos os sexos com a corporação por meio da prática esportiva, tem como foco o desenvolvimento de valores positivos. A inauguração do "Pequenos Gigantes" aconteceu nesta segunda-feira (2), na sede do 30º BPM.

Lançado em novembro de 2022, o Programa Pequenos Gigantes faz parte de uma estratégia da corporação para promover a polícia de proximidade, estreitando os laços com a comunidade. Além da prática esportiva, o programa inclui palestras e outras atividades voltadas para a inclusão social, promovendo a integração dos diversos atores sociais envolvidos (a Corporação através dos Batalhões, os adolescentes direta e indiretamente vinculados ao programa, os familiares e as unidades escolares), alinhando-se com as estratégias de Polícia de Proximidade, ampliando as relações de confiança mútua entre a população e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

O Conselho Comunitário de Segurança esteve presente prestigiando o lançamento do programa por meio da presidente, Dra Elizabeth Barbosa, e do vice-presidente, Hélio Neves.

Associação comercial entrega drone para a corporação

Durante a cerimônia de inauguração do "Pequenos Gigantes", o presidente da Associação Comercial de Teresópolis (ACIAT) Felipe Coelho, fez a entrega de um drone para auxiliar os trabalhos dos agentes do 30º BPM.

"Parabenizo a todos os envolvidos no Programa Pequenos Gigantes. Iniciativa muito bonita e relevante. Certamente renderá bons frutos! Contem sempre com a Aciat para tudo o que pudermos auxiliar a nossa cidade. Temos dito que a atividade econômica é o motor que gera os recursos para todas a ações sejam públicas, privadas ou mistas. Seguiremos militando em prol do desenvolvimento da nossa querida cidade", comentou Felipe Coelho.