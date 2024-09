Entorno da praça tem alterações de trânsito até a próxima segunda-feira (9) - Reprodução internet

Entorno da praça tem alterações de trânsito até a próxima segunda-feira (9)Reprodução internet

Publicado 06/09/2024 10:57 | Atualizado 06/09/2024 11:09

Já está em vigor o esquema especial de trânsito no entorno da Praça Nilo Peçanha (do Colégio Ginda Bloch), no Alto, devido à realização do Festival ‘BBQ Teresópolis, que acontece neste fim de semana, dias 7 e 8 de setembro. O esquema é válido até segunda (9), às 12h.



· Fechamento da Rua Augusto Amaral Peixoto, a partir das 22h, do dia 5 (quinta-feira), para a montagem da estrutura do evento. A via permanecerá fechada até aproximadamente às 12h do dia 09 de setembro (segunda-feira).



· Os veículos oriundos da Rua Sebastião Lacerda e que queiram acessar a Av. Alberto Torres poderão adentrar a Rua Maranhão e seguir em sentido normal à Av. Alberto Torres.



· Já o fluxo de veículos oriundos da Av. Alberto Torres e Av. Oliveira Botelho e que queiram acessar a Rua Sebastião Lacerda poderão entrar na Rua Maranhão e seguir em sentido à Rua Sebastião Lacerda ou acessar a Rua Jorge Lóssio e prosseguir em sentido normal da Rua Sebastião Lacerda.



· A partir das 22h, desta quinta, dia 05, o Ponto de Táxi da Rua Augusto Amaral Peixoto será deslocado para a Av. Oliveira Botelho, próximo à lateral da Praça Nilo Peçanha, permanecendo a alteração até o dia 09, segunda-feira.

Sobre o BBQ:

Nos dias 6, 7 e 8 de setembro, feriado da Independência do Brasil, a Praça Nilo Peçanha será palco do maior festival de BBQ da região serrana. O evento, aberto ao público, promete uma experiência gastronômica única, com um cardápio variado que agrada todos os paladares. O horário é das 12h a 00h. Entrada gratuita.