Bia Bedran é uma das artistas confirmadas para a feira@rodrigo_pro

Publicado 09/09/2024 13:14

Entre os dias 11 e 14 de setembro será realizada a FLICT 2024: I Feira do Livro e da Cultura de Teresópolis. O evento é fruto da parceria entre o Centro Cultural Feso Pro Arte e o Instituto AMA Leitura - com patrocínio da UNIFESO, ICQL Química e Dafel - e terá como tema impulsionador “Inclusão e leitura para todos!”. A temática foi inspirada no livro “Flicts”, publicado em 1969 e primeiro infantil do renomado escritor, jornalista e cartunista Ziraldo, que também será patrono da festa literária. Para esta edição, que promete ser a primeira de muitas, os autores e artistas de Teresópolis serão os convidados de honra, assim como os gestores escolares, educadores e profissionais do livro da cidade.

As atividades dos quatro dias de FLICT serão gratuitas e realizadas no espaço do Centro Cultural Feso Pro Arte. A programação contará com encontro de escritores em mesas literárias e rodas de conversa, lançamentos de livros, contação de histórias, apresentações teatrais e musicais, performances de ilustração, oficinas de artes, palestras para educadores, exposições e estandes de livros, entre outras atrações, como o show “Bia, seus livros e canções”, da multiartista Bia Bedran. São mais de 50 autores, artistas e educadores confirmados. O evento encerrará com o tradicional “XXIV Festival Poeterê: Pro Arte de Portas Abertas”, com 12 horas ininterruptas de atrações simultâneas em diversas linguagens artísticas.

A FLICT 2024 tem foco no público infantojuvenil e abordará temas sensíveis na Literatura, como a representatividade negra e indígena nos livros para infância e juventude. A equipe organizadora do evento tem direção da professora e diretora da Pro Arte, Edenise Antas, e coordenação e curadoria da escritora e diretora do Instituto AMA Leitura, Ana Maria de Andrade.

A programação completa está sendo divulgada através das redes sociais (@feso.proarte e @institutoamaleitura). O Centro Cultural Feso Pro Arte fica na Rua Gonçalo de Castro, 85, Alto, Teresópolis.

SERVIÇO

FLICT 2024: I Feira do Livro e da Cultura de Teresópolis

Data: de 11 a 14 de setembro de 2024

Horário: de 8h30 às 20h

Local: Centro Cultural Feso Pro Arte - Rua Gonçalo de Castro, 85, Alto, Teresópolis