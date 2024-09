Sondagem revela empate ténico entre Tricano (24,4%) e Leonardo Vasconcellos (21%). Em seguida, aparecem Júlio Rocha (7,2%), Alex Castellar (6%) e Beique Sam (1,2%). - Divulgação

Publicado 16/09/2024 07:00

TERESÓPOLIS - Pesquisa de opinião pública realizada pelo Novo Correio Fluminense, divulgada neste sábado (14), aponta empate técnico em Teresópolis, entre Mário Tricano (PP), que tem 28% das intenções de voto dos eleitores, e Leonardo Vasconcellos (União Brasil), com 24,60% da preferência dos eleitores. A diferença entre eles está dentro da margem de erro, que é de 4,4 pontos percentuais.

Os números são com base na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. Na sequência aparecem Júlio Rocha (Agir), com 9,8%, e Alex Castellar (PL), com 9%. Beique Sam (Psol) está em último na preferência dos eleitores, com 1,8% (veja números completos mais abaixo). Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado, Tricano aparece com 24,4%, Leonardo Vasconcellos com 21%, Júlio Rocha com 7,2%, Alex Castellar com 6% e Beique com 1,2%.

Apesar de estar com pouca diferença em primeiro lugar, no índice de rejeição Tricano lidera com 28%. Alex Castelar tem 9,6% e Leonardo Vasconcellos, que empata tecnicamente na pesquisa estimulada de preferência dos eleitores em primeiro lugar, é o terceiro na rejeição, com 8%.

O Instituto Novo Correio Fluminense ouviu 500 entrevistados entre os dias 9 e 10 de setembro na cidade de Teresópolis. A margem de erro estimada é de 4,4 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com o número RJ-07626/2024.



Veja gráficos:



INTENÇÃO DE VOTO ESPONTÂNEA

Tricano (PP) .................... .......................24,4%

Leonardo Vasconcellos (UNIÃO) ............. 21%

Julio Rocha (AGIR) .................................. 7,2%

Alex Castellar (PL) ................................... 6%

Beique San (PSOL) .................................. 1,2%

NS/NR.................................................... 40,2%



INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADA

Tricano (PP) ..............................................28%

Leonardo Vasconcellos (UNIÃO) .............. 24,6%

Julio Rocha (AGIR) ....................................9,8%

Alex Castellar (PL) .....................................9%

Beique San (PSOL) ................................... 1,8%

BRANCO/NULO.........................................8%

NS/NR......................................................18,8%