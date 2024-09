Candidato é formado em Educação Física e tem MBA em Gestão Pública - Divulgação

Candidato é formado em Educação Física e tem MBA em Gestão Pública Divulgação

Publicado 20/09/2024 10:46 | Atualizado 20/09/2024 10:49

Teresópolis- O Dia Cidades Teresópolis está publicando desde quinta-feira (19) uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito no município. Todos os candidatos com candidatura deferida foram convidados a participar. As perguntas foram as mesmas para todos os candidatos, assim como o tamanho das respostas. A publicação será feita por ordem alfabética, considerando os candidatos que enviaram as respostas. Entrevistas com respostas enviadas após o prazo serão publicadas após aquelas recebidas em tempo.

A segunda entrevista é com o candidato Júlio Rocha (Agir). Júlio Rocha é nascido em Teresópolis, formado em Educação Física e tem MBA em Gestão Pública. Vindo de uma família com histórico político, iniciou sua trajetória em 2012 como coordenador da campanha de sua irmã, Marina. Em 2019, assumiu cargo de assessor especial do governador. Em 2022, foi eleito Deputado Estadual com mais de 31 mil votos. Líder do Partido AGIR, atua em comissões na ALERJ e trabalha em prol de áreas como saúde, educação e economia.

1- Caso o senhor seja eleito, qual a prioridade máxima para os primeiros 100 dias de governo?

Nos primeiros 100 dias de governo, faremos uma auditoria completa nos contratos e nas contas da prefeitura. Nosso objetivo é rever contratos duvidosos que estejam prejudicando o município. Vamos devolver a UPA para o estado, já que ela custa cerca de R$ 3 milhões mensais, valor suficiente para construir uma clínica de saúde. Iniciaremos os projetos para a construção de 10 Clínicas de Saúde, melhorando o atendimento à população.



2- Qual o seu diagnóstico sobre a saúde e a educação do município e quais as principais propostas para essas áreas?

Na educação, o principal problema é a falta de vagas em creches. Muitas mães que trabalham enfrentam dificuldades para encontrar vagas, e quando conseguem, as creches estão longe de casa, criando um outro desafio. Nosso governo vai ampliar a oferta de vagas em creches próximas das residências das famílias. Além do déficit de vagas, a questão do transporte público agrava a situação. Vamos investir em uma logística que facilite o dia a dia das famílias teresopolitanas.



3- De que forma o senhor pretende estimular a economia visando a geração de mais empregos e, consequente, de mais desenvolvimento econômico?

Teresópolis tem cerca de 23 mil pessoas à procura de emprego, mas muitas vagas não são preenchidas por falta de qualificação dos candidatos. Nosso governo vai investir em cursos específicos para capacitar a população e adequá-la às oportunidades do mercado. Também vamos dialogar com os setores da economia para atrair novas empresas ao município. Teresópolis tem três pilares fortes para impulsionar a economia: agricultura, turismo e tecnologia, e nós vamos investir em todos eles.



4- Como o senhor vê o papel do servidor público e quais são suas propostas para valorizá-los?

O servidor público municipal é essencial para o bom funcionamento de Teresópolis, mas carece de valorização. Nosso governo se compromete a investir na capacitação e reconhecimento dos servidores públicos, garantindo melhores condições de trabalho e incentivando o desenvolvimento profissional. A valorização do servidor será uma prioridade, pois sabemos que é ele quem sustenta a máquina pública e promove os serviços essenciais para a população.



5- Por que o senhor merece o voto do teresopolitano?

Sou a melhor opção para Teresópolis. Tenho ficha limpa e não respondo a nenhum processo criminal, ao contrário de outros candidatos. Não podemos deixar a velha política retornar. Nosso grupo é diferente, com propostas modernas e transparentes para o futuro da cidade. Com responsabilidade e compromisso, faremos uma Teresópolis mais próspera e justa para todos.